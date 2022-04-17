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MERSİN'DE YÖRÜKLERİN GÖÇ AZIKLARI TESLİM EDİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, her yıl olduğu gibi bu sene de yaz aylarında yaylalara çıkacak olan Yörükler için hazırlanan göç azıkları teslim edildi.

GENEL 17.04.2022, 10:59 17.04.2022, 16:05
MERSİN'DE YÖRÜKLERİN GÖÇ AZIKLARI TESLİM EDİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, her yıl olduğu gibi bu sene de yaz aylarında yaylalara çıkacak olan Yörükler için hazırlanan göç azıkları teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yörüklere destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl da devam ettirilen hizmet çerçevesinde, içerisinde gıda maddelerinin yer aldığı koliler, Yörüklere verilmesi için mera birlik başkanlarına teslim edildi. Yörüklere ulaştırmak üzere göç azıklarını teslim alan mera birlik başkanları, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kolilerin içerisinde ayçiçek yağı, un, şeker, çay, şehriye, nohut, tuz, zeytin, bulgur, pirinç, kırmızı mercimek ve makarna gibi gıda maddeleri yer aldı.

“Bu kadim kültürün yaşaması adına her zaman katkı sunacağız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, konuyla ilgili olarak, “Bölgemizin ve ülkemizin temel yapı taşlarından olan Yörüklerimizin göç mevsimi başladı, Yörüklerimiz yaylalara göç ediyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, onlara bu göç öncesinde yanlarında olduğumuzu, her zaman da yanlarında olacağımızı belirtmek adına göç azıklarımızı hazırladık. Biz bu kadim kültürün, bu değerin yaşaması adına Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman katkı sunacağımızı Yörük Türkmen vatandaşlarımıza bildiriyoruz. Ayrıca bu yıl Antalya’da düzenlenecek Yörük Festivaline de katılacak mera başkanları ve Yörük Türkmen derneklerine de yanlarında olduğumuzu ve katkı sunacağımızı bildiririz” dedi.

Mera başkanları aldıkları hizmetten memnun

Arslanköy Mera Birlik Başkanı Hasan Dudaklı ise “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in katkılarıyla göç azığı projesinde bu yıl 3. senedeyiz. Bize göç zamanı, manevi değeri yüksek olan azıklarımızı gönderen başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda mayıs ayında Antalya’da düzenlenecek Kültür Festivali’ne bizi davet etti. Giderlerimizi karşılayacak, orada o festivale katılmamızı sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

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