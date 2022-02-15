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MERSİN'DE SEVGİLİLER GÜNÜNDE NİKAH YOĞUNLUĞU

Mersin’de ’14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftler nikah yoğunluğu oluşturdu.

GENEL 15.02.2022, 10:08 15.02.2022, 10:28
MERSİN'DE SEVGİLİLER GÜNÜNDE NİKAH YOĞUNLUĞU

Mersin’de ’14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftler nikah yoğunluğu oluşturdu.

Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek için haftalar öncesinden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Nikah İşleri Şefliğine başvuran çiftler, 14 Şubat 2022’de en mutlu günlerini yaşadı. Büyükşehir Belediyesinde günde 1-2 nikah kıyılırken, bu sayı 14 Şubat’ta 8’i buldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bu özel günü tercih eden bir çiftin nikahını kıydı. Çiftlere verdiği tavsiyelerle sosyal medyada fenomen olan nikah memuru Dilek Yörük ise nikahını kıydığı 7 çifte verdiği tavsiyelerle yine dikkat çekti.

“Çok yoğun olduğu için yarım saate bir nikah aldık”

Yoğun bir gün olduğunu belirten nikah memuru Dilek Yörük, “İnsanlar sevgilerini birbirlerine daha çok göstermek için bu özel günde evlenmeyi tercih ediyorlar. Çok yoğun olduğu için yarım saate bir nikah aldık” dedi. Çiftlerin çok mutlu olduklarını vurgulayan Yörük, “Enerjileri bugün hakikaten çok yüksek. Ben bir konuşma hazırladım, konuşma yapacaktım ama çiftleri görünce ‘gerçekten sevgi ve aşk burada’ diyorum. Sevgiyle ilgili konuşmayı yapmaya gerek duymadım” diye konuştu.

Çiftlere 14 Şubat’a özel bir hediye de sunduklarını kaydeden Yörük, “Bugün hediyelerimiz çok özel. Özellikle Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocuklarımızın yaptığı gelin-damat figürlerini içeren bir dökme ve kendi boyadıkları, dökümlerini yaptıkları bir hediyemiz var. En saf sevginin olduğu bir hediye” ifadelerine yer verdi.

Cemile ve Bilgin Vural çifti de 14 Şubat’ta dünya evine girdi. Nikah şekeri yerine sokak hayvanlarına vermeleri için davetlilere kedi ve köpek maması hediye eden çift, çok mutlu olduklarını vurguladı. Sinem ve Metin Geyik çifti de 14 Şubat’ta dünya evine girdi. 14 Şubat’ta evlenme talebinin eşinden geldiğini belirten Metin Geyik, “Çok mutluyum, heyecanım belli oluyordur zaten. Herkese tavsiye ederim, yaşanması gereken bir heyecan. Darısı bütün bekarların başına" dedi.

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