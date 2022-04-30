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MERSİN'DE ÇİFTLİKTE ÇIKAN YANGINDA YÜZLERCE HAYVAN TELEF OLDU
Mersin’de bir çiftlikte çıkan yangında bin 250 bıldırcın yavrusu, civciv ve muhabbet kuşu telef oldu.
GENEL 30.04.2022, 15:27 30.04.2022, 16:33
Mersin’de bir çiftlikte çıkan yangında bin 250 bıldırcın yavrusu, civciv ve muhabbet kuşu telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi’nde Yener Arı’ya ait çiftlikte yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çiftlik tamamen yanarak kül olurken, içerisinde bulunan 700 bıldırcın yavrusu, 300 civciv ve 250 muhabbet kuşu telef oldu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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