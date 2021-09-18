MERSİN'DE AĞILA GİREN KÖPEKLER KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI TELEF ETTİ

Mersin’de hayvan pazarındaki ağıla giren köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç vakitte merkez Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi civarındaki hayvan pazarında yer alan Alican Calp’a ait ağıla giren köpekler, ağılda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı da yaraladı.

Hayvanlarının telef olduğunu sabah pazara geldiğinde öğrenen besici Alican Calp, belediyeye ve ilgili kurumlara bilgi verdi.