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MERSİN'DE 300 YENİ TEKSTİL KUMBARASI HİZMETE GİRİYOR

MBB tarafından , kent genelinde bulunan eski tip 300 kıyafet kutusunun yenilendiği belirtilirken, yapımı tamamlanan 300 yeni ‘kullanılmış tekstil kumbarası’nın daha kentin farklı noktalarına yerleştirileceği bildirildi.

GENEL 15.05.2022, 11:53 15.05.2022, 22:15
MERSİN'DE 300 YENİ TEKSTİL KUMBARASI HİZMETE GİRİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kent genelinde bulunan eski tip 300 kıyafet kutusunun yenilendiği belirtilirken, yapımı tamamlanan 300 yeni ‘kullanılmış tekstil kumbarası’nın daha kentin farklı noktalarına yerleştirileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcutta bulunan tekstil kutularını revize eden ekipler, 300 yeni tekstil kumbarasını da kentin farklı bölgelerine yerleştiriyor. Kumbaraların içine kullanılmış veya kullanılmamış giysi ve ayakkabılar atılabiliyor. Kumbaralardan belirli aralıklarla toplanan giysilerden kullanılabilecek durumda olan ve olmayanlar ayrıştırılıyor. Kullanılamayacak durumda olanlar geri dönüşüme gönderilirken, kullanılabilecek olanlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, genişlettiği proje ile yılda yaklaşık 10 bin aileye kullanılmamış, yaklaşık 6 bin aileye de yenilenmesi kolay tekstil ürünü ulaştırabilecek. Geri dönüşümden elde edilen kazanç da yine Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde ihtiyaç sahibi aileler için farklı projelerde kullanılacak.

“Yaklaşık 20 gün içinde tamamı yerleşmiş olacak”

Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emir Can Özgür, faaliyet alanlarından birinin de geri dönüştürülebilir tekstil ürünleri olduğunu belirterek, projenin detaylarından bahsetti. Kutuların yerleştirilmeye başlandığını belirten Özgür, “Yaklaşık 20 gün içinde tamamı yerleşmiş olacak. Bu noktada biz Mersinlilerden tüm tekstil geri dönüşümlerini bu kutularda değerlendirmelerini bekliyoruz” dedi.

“Yaklaşık 9-10 bin aileye kullanılmamış giysi tedariki sağlayacağız”

Özgür, ’kullanılmış tekstil kumbarası’na atılan kıyafetlerin nasıl değerlendirildiği yönündeki bilgileri de paylaşarak, “Burada elde ettiğimiz kazanımla biz şehrimizde 9-10 bin aileye kullanılmamış giysi tedariki sağlayacağız. Aynı zamanda yine buradan çıkan ve yenilenmesi kolay ürünleri ki, yaklaşık yılda 5-6 bin parça üründen bahsediyoruz, yine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Kullanılmayacak durumda olanlar ise çeşitli sektörlerde değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Buradan elde edilen gelir belediyeye aktarılıyor. Sosyal Hizmetler Dairemiz ihtiyaç sahiplerini belirleyerek farklı alanlarda dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

Mevcutta bulunan 300 kutuyu yenilediklerini, 300 tane de yeni kutu yapıldığını anlatan Özgür, “Biliyorsunuz şehrimizde yaklaşık 300 tane eski tip kutulardan vardı. Bunlar çok da aktif durumda değillerdi. Biz bunları yeniliyoruz. 300 tane daha yeni yapıyoruz. Şehrimizin 600 noktasına bu kutuları yerleştireceğiz” diye konuştu.

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