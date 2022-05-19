MERSİN'DE 19 MAYIS COŞKUSU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıktığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 103’üncü yılı Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı.

Genç sporcular, folklor ekibi ve Yenişehir Gençlik Merkezi görme engelli üyesi Melek Sude Akbaş söylediği türküyle izleyicilerden büyük alkış topladı.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri, askeri erkan, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen gösteriler ardından konuşma yapan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir “19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Türk genci, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Biz ülkemizin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyuyoruz. 103’üncü yılını kutladığımız Genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, her anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilmesi ve o donanıma ve birikime sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü imkan kaynaklarımızı geleceğimizin teminatı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Sevgili gençler; sizler en büyük ilham kaynağınızı şanlı tarihinizden ve ecdadınızdan almış bir nesil, tarihi şan ve şerefle yoğrulmuş bir milletin fertleri olarak hareket etmelisiniz. Çünkü siz Sultan Alparslan’ın, Ertuğrul Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet’in ve “Ben bu milletten umudumu kesmem; bayrağımı göğsüme sarar, milletimin istikbali uğruna ölürüm” diyen Gazi Mustafa Kemal’in neslisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu cennet vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gençlerimiz ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyor, siz değerli katılımcılara sevgi saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.