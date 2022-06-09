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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YEMEK HİZMETİ 3 MİLYON PAKETE ULAŞTI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı 3 çeşit yemek hizmeti 3 milyon pakete ulaştı.

GENEL 09.06.2022, 10:44 09.06.2022, 13:00
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YEMEK HİZMETİ 3 MİLYON PAKETE ULAŞTI

 Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı 3 çeşit yemek hizmeti 3 milyon pakete ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aralıksız sürdürdüğü yemek hizmeti, binlerce Mersinlinin sofrasına ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşların kapısına kadar götürdüğü yemekler ile sayısı 30’u bulan Mahalle Mutfaklarında bugüne kadar toplam 3 milyon yemek paketi dağıtıldı.

Mahalle Mutfakları Mersinlilerin mutfağı oldu

Mersin’de hizmetin merkezi haline gelen Aşhanede, usta aşçılar tarafından hafta içi her gün birbirinden lezzetli yemekler pişiriliyor. Tamamen hijyenik bir ortamda ve gıda mühendisleri kontrolünde pişirilerek paketlenen yemekler, Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından düzenli periyotlarla ücretsiz bir şekilde bin 400 haneye ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Mersin merkezde 4 noktada başlattığı Mahalle Mutfağı sayısı da kısa sürede 30 noktaya ulaştı. Her gün binlerce vatandaş bu noktalardan 3 çeşit yemeği 3,5 liraya satın alıyor. Mahalle Mutfaklarının yanı sıra hafta içi her gün belirlenen bir noktada Mobil Mutfak ve ilçelerde haftalık olarak periyodik bir şekilde hizmet veren Mobil Mutfak Tırı ile de vatandaşlara lezzetli yemekler 3,5 liradan satılıyor.

“3 milyonuncu yemeğimize ulaştık”

Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, Aşhanede çalışmaların özverili bir şekilde aralıksız sürdüğünü belirterek, “Farklı dağıtım ve etkinlikler olmak üzere 3 milyonuncu yemeğimize ulaştık” dedi.

Hafta içi her gün bin 400 haneye, toplamda 2 binin üzerinde yemek dağıtımı yaptıklarını söyleyen Yıldırım, “Mahalle Mutfak noktalarımızda da akşam saat 16.00’dan sonra verdiğimiz hizmette 30 ayrı sabit noktamız ve Mobil Mutfağımız olmak üzere 31 noktada Mahalle Mutfağı hizmetini vermekteyiz. Hizmeti aksatmamak adına uzak ilçelerimizde de birer hafta olmak üzere Mobil Mutfak Tırı gönderiyoruz. Bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu her zaman hissettirmek istiyoruz ve her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onların beslenmelerine, hem gıda içeriği hem de besin değeri olarak maksimum düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. Bu hizmetimizden büyük bir memnuniyet var. Vatandaşlarımız memnun oldukça bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak ayrı bir mutluluk yaşamaktayız” diye konuştu.

Vatandaşın kapısı çalınıyor, ücretsiz yemek paketleri ulaştırılıyor

Hafta içi her gün ücretsiz yemek hizmeti ile yüzlerce vatandaşın kapısını çalan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların hayır duasını alıyor. Bu vatandaşlardan 80 yaşındaki Sırma Şahin, özel gereksinimli oğluyla birlikte yaşadığını belirterek, “Ben yemek yapamıyorum. Gözüm görmüyor. Güzel geliyor yemekleri, çok güzel, ben beğeniyorum. Allah gönderenlerden razı olsun; fakir fukarayı düşünüyorlar, karnımızı doyuruyorlar” ifadelerini kullandı.

Mahalle Mutfakları büyük takdir topluyor

Mahalle Mutfakları sayısının 30’a çıkarılmasıyla 3,5 liraya verilen 3 çeşit yemek de daha geniş kesimlere ulaştırılmaya başlandı. Geniş bir alanda sürdürülen hizmet, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Dezavantajlı mahallerde kurulan bu mutfaklardan her gün binlerce yemek Mersinlilerin sofrasına iniyor. Düzenli bir şekilde Mahalle Mutfağından yemek aldığını söyleyen Zühre Gürsoy, “Yemekler güzel. Gerçekten memnunum. Her daim de alırım. Allah razı olsun. Bundan daha güzel iyilik nasıl olur? Vatandaştan, yoksuldan yana olana her daim duacıyım” dedi.

Mahalle Mutfağı üniversite öğrencilerinin de yükünü hafifletiyor

Mahalle Mutfakları, üniversite önünde de öğrencilere hizmet sunuyor. Ekonomik sıkıntıların arttığı bu süreçte 3,5 liraya 3 çeşit yemek hizmeti üniversite öğrencilerine de ulaştırılıyor.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Serdar Eksin, “Uygun olduğu için biz devamlı geliyoruz, günlük yemeklerimizi alıyoruz. Bir restoranda yediğimiz zaman 30-40 lira yemek ücreti veriyoruz. Burada 3,5 lira. Kişi başı 2 porsiyonla sınırlandırılmış ama 2 porsiyon da fazlasıyla yetiyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA
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