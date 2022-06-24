Son Dakika

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ YÜZME KURSLARI BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl verilen yüzme kursları başladı. 6 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren yüzme kursları ile Mersinliler keyifli bir yaz sezonu geçiriyor.

GENEL 24.06.2022, 10:21 24.06.2022, 11:22
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ YÜZME KURSLARI BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl verilen yüzme kursları başladı. 6 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren yüzme kursları ile Mersinliler keyifli bir yaz sezonu geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yüzme kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin, Macit Özcan Spor Tesisleri içinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi akademi kayıt birimine 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile bizzat başvurmaları gerekiyor. Çocukların ise yüzme kurslarına birinci dereceden akrabaları eşliğinde gelme şartı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri’ndeki açık yüzme havuzunda toplam 10 yüzme hocası, 1 koordinatör ve 2 cankurtaran eşliğinde verilen kurslardan her grup toplam 2 hafta boyunca yararlanabiliyor. Yüzme korkusu olan 66 yaşındaki Suzan teyzeden, ilkokul çağındaki minik Defne’ye kadar her yaştan vatandaş bu kurslardan yararlanıyor. Yüzme antrenörleri eşliğinde adeta özel ders havasında geçen yüzme dersleri, her yaştan kursiyeri mutlu ederken, kursiyerlerin ailelerini de sevindiriyor.

“Yüzme kurslarımıza ilgi çok güzel”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, okulların tatil olması ve sınavların bitmesiyle birlikte 20 Haziran’da yüzme kurslarının başladığını ifade ederek, “Biliyorsunuz 2 yıllık bir pandemi süreci vardı. Onun sonrasında çok yoğun bir talep var. Şu anda da biz kurslarımızı, okullar açılana kadar 2’şer haftalık dönemler halinde ayarladık. Toplamda 5 dönem kursumuz olacak. Tüm bu süre sonunda yaklaşık 4 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Kurslarımızda yaş sınırı 6’dan başlıyor. Her vatandaşımıza açık ve ücretsiz kurslarımız devam edecektir. İlgi çok güzel. 10 ayrı grupta öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz çalışıyorlar. Kurslarımız 2’şer haftalık dönemlerden oluşuyor. Yani bir kayıt yaptıran öğrenci, kursa 2 hafta devam ediyor. 2 hafta sonra diğer grubun kursu açılıyor ve bu süreç toplam 5 dönem devam edecek. Yani her grup 800 kişiden oluştuğu için, toplamda 5 dönem sonrası yaklaşık 4 bin kişi yüzme kurslarımıza katılmış olacak” dedi.

“Mersin’deki en hijyenik havuzlardan bir tanesiyiz”

Büyükşehir Belediyesinde yüzme antrenörü olarak görev yapan Özge Turşin, “20 Haziran itibariyle start verdik. 1 Eylül’e kadar kurslarımız devam edecek. 2 haftalık periyotlar halinde, haftanın 4 günü, Pazartesi’den Perşembe’ye günde toplam 6 saat ders veriyoruz. Sabahtan öğlene kadar 3 saat, öğlenden akşama kadar 3 saat. 17.30’da da daha çok yetişkinlerimize hizmet veriyoruz. Burada 4 stili öğretiyoruz. Mersin standartlarında açık havuz olarak en hijyenik havuzlardan bir tanesiyiz. Kursiyerlerimiz ağaçların altında, gayet keyifle eğitim alıyorlar, güneşi hissediyorlar” diye konuştu.

66 yaşındaki Suzan Gediz de yüzme korkusunu yenmek için kursa geldiğini anlatırken, “Hocamız ne söylüyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tabi gençler benden çok daha iyi yapıyorlar, ama yemin ettim ben de yapacağım. Sağ olsun Yunus hocamla birlikte korkumu yenip yüzmeyi öğreneceğim. Yüzmeyi bilmiyorum. 2 defa boğulma tehlikesi geçirdim. Yanımda biri olmadan suda duruyorum, ama muhakkak ayağım kuma değecek veya zemine. Ama bugün bunu atlattım. Ben denizi çok severim ve 2 tane çocuğum var. Kocam zaten denizci. Yüzmeyi hep istemişimdir. Ama 2 defa boğulma tehlikesi geçirdiğim için yemin ettim. Hani derler ya ‘ölmeden önce yapmak istediğiniz 3 şey nedir?’ Biri yüzmeyi öğrenmek. 30-40 senelik ehliyetim var, ikincisi araba kullanmak. 3.’sü daha gelmedi. İlk önce yüzmeyi bir çözeyim. Yani boğulmayacak şekilde. Aslında spor için yüzmek istiyorum. Burada arkadaşlarımla çok mutluyum. Dedim ya hocamız da çok iyi. Sanki özel ders alıyoruz gibi bir durumdayız şu anda. Gayet anlayışlı” dedi.

Miniklerden Metin Eren Eker de “Burada yüzmeyi seviyorum. Öğrenmeyi de seviyorum. 2 gün önce başladım. Çok iyi geçiyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
30
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:16
Öğle 12:49
İkindi 16:40
Akşam 20:11
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir