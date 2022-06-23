Son Dakika

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GENÇLERE ÜCRETSİZ KURS HİZMETİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından POMEM, PMYO, BESYO, bekçilik ve MSÜ yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz kurs hizmeti başlatıldı.

GENEL 23.06.2022, 10:39 23.06.2022, 11:55
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GENÇLERE ÜCRETSİZ KURS HİZMETİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından POMEM, PMYO, BESYO, bekçilik ve MSÜ yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz kurs hizmeti başlatıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Bekçilik ve Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) gibi okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler, bu kursa katılarak fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanıyorlar.

Büyükşehir Belediyesinde görevli, alanında uzman antrenörlerin verdiği kurslarda, her öğrencinin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkuru oluşturulurken, öğrenciler profesyonel bir şekilde sınavlarına hazırlanıyor. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü ısınma, parkur ve kros çalışmaları yapıyor. 12 ay boyunca devam edecek olan bu çalışmaya kayıtlar devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyenlerin, Macit Özcan Spor Tesisleri içinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi akademi kayıt birimine bir kimlik fotokopisi, bir fotoğraf ve spor yapmasında sakınca olmadığını belirten sağlık raporu ile bizzat başvurmaları gerekiyor.

“Toplam 100’e yakın katılımcımız var. Kayıtlarımız sürekli devam ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Büyükşehir Belediyesi olarak Askeri Okullar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, bekçilik sınavları, polislik sınavlarına öğrenci hazırlamak için ücretsiz fiziki yeterlilik kursu açtık. Tesislerimizde gerçekleşen bu kurslara, şu ana kadar yaklaşık 100 öğrenci katılmış durumda. Bu çalışma Büyükşehir Belediyesinin antrenörlerinin koordinesinde yapılıyor. Amacımız Büyükşehir Belediyesinin diğer alanlarında olduğu gibi, fiziki yeterlilik anlamında da gençlerimizi üniversiteye hazırlamak. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesinin Üniversiteye Hazırlık Kursları var ve bu da onun bir ayağı. Bunu da bir üniversite hazırlığı gibi düşünelim” dedi.

Gençlerin kurslardan memnun olduklarının vurgusunu yapan Taşkın, “Her okulun farklı fiziki yeterlilik sınavı var. Öğrenciler burada ona göre hazırlanıyor. Yani polislik farklı şey istiyor, askeri okullar farklı şeyler istiyor. Toplam 100’e yakın katılımcımız var. Kayıtlarımız sürekli devam ediyor. Bir kısmı zaten zamanı geldiğinde kurstan ayrılıp sınavlara gidiyor. Onların yerine başkaları geliyor. 12 ay boyunca devam edecek bir çalışma bu. 1 ay önce başlayan kurslarımız devam ediyor. Tamamen ücretsiz bir kurs. Sağlıklı olduklarına dair bir rapor getirmeleri bizim için yeterli ” diye konuştu.

“Öğrencilerimizle bire bir ilgileniyoruz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında atletizm antrenörü olarak görev yapan Nezir Ergin de, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak Polis Akademisine, Polis Meslek Yüksekokuluna, Spor Akademisine, Milli Savunma Üniversitesine hazırlanmak isteyen, gerek ekonomik durumu iyi olmayan, gerek çalışma imkanı olmayan kadın-erkek tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak bu kursları veriyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 100’e yakın kaydımız var. 4 grup şeklinde yapıyoruz çalışmalarımızı. Her gün farklı bir grubumuz geliyor. Grubumuz aşağı yukarı 25’er kişiden oluşuyor. Bire bir ilgileniyoruz öğrencilerimizle, yakından ilgiliyiz. Gerek sınav tarihleri olsun, gerek girecekleri sınavların parkuru olsun hepsi ile birebir ilgileniyoruz. Onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençler kurslardan memnun

Öğrencilerden 17 yaşındaki Sevgi Melisa Karahan ise “Ben polis olmak istediğim için Polis Meslek Okuluna hazırlanıyorum. Normal spor salonlarına da girebilirdim ama orada bize sadece vücut çalışmak için fırsat verirler diye düşünüyorum. Burada bir sürü aşamadan geçiyoruz. Parkura, mülakata da burası çok güzel hazırlayabiliyor. Spor salonunda böyle değil, parkura hazırlanamıyoruz. Normal bir spor salonuna gittiğim zaman, normal 1 aylık ücreti 600 lira falan. Burası hem ücretsiz bir şekilde hem de daha iyi bir şekilde parkura hazırlıyor bizi. Öbür spor salonlarında bize sadece vücudumuzu geliştirmek, kas yapmak için fırsat veriliyor ama burada parkur çalıştırıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
32
açık
Namaz Vakti 23 Haziran 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:16
Öğle 12:49
İkindi 16:39
Akşam 20:11
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir