MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ENGELLİLERE 60 AKÜLÜ SANDALYE

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir firma ile işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi olarak geleneksel hale getirdiği ‘Akülü Sandalye Dağıtım Töreni’nde bu yıl 60 engelli vatandaşa daha araçları teslim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Sosyal devlet olmanın, sosyal belediye olmanın en önemli unsurlarından biri de özel yurttaşlarımızın her anında yanında olabilmek” dedi.

Akülü Sandalye Dağıtım Töreni, Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirdi. Törende, akülü sandalyeleri özel gereksinimli bireylere Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve paydaş firmanın fabrika müdürü teslim etti.



“Sosyal belediyeciliğin unsurlarından biri de özel yurttaşlarımızın yanında olabilmek”

Törende konuşan Başkan Seçer, özel gereksinimli bireylerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Bu haftanın özel bireyler için önemli bir hafta olduğunu belirten Seçer, “Ben engelli kavramını kullanmıyorum. Sizler bizler için özel bireylersiniz. Bu bireylerimizin aileleri de belediye olarak bizim iş birliği yapmak zorunda olduğumuz ailelerimiz. Bu bir gereklilik değil, bir zorunluluk. Sosyal devlet olmanın, sosyal belediye olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de bu özel yurttaşlarımızın her anında yanında olabilmek” diye konuştu.

Seçer, sağlık alanında ve özel bireylere ayrı ayrı hizmet veren 2 ayrı daireyi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında bir araya getirdiklerini anlattı. Seçer, “Görevde olduğumuz 3 yıllık süre içerisinde pandemi gibi birçok çalışmamızı kısıtlayan çok önemli bir sürece rağmen bütün olanaklarımızı en üst seviyede kullanarak özel bireylerimizin yanında olduk” ifadelerini kullandı.



“Toplamda 180 akülü aracı sizlere dağıtmış olacağız”

Akülü sandalye dağıtımında 60 aracı özel bireylere vereceklerini dile getiren Seçer, göreve geldiğinden bu yana iş birliği yaptıkları firmanın desteğiyle 120 akülü araç dağıttıklarını kaydetti. Seçer, “Bugün de 60 aracımızı dağıtmış olacağız ve toplamda da 180 akülü aracı sizlere ulaştırmış olacağız” diyerek, firma yetkililerine teşekkür etti. Bunun birçok kuruma örnek olmasını dileyen Seçer, Mersin’de 250 bin civarında özel bireyin bulunduğunu ve hepsinin kayıt altında olmadığını söyledi. Seçer, “Bizim kayıt altına alabildiğimiz özel birey sayısı yaklaşık olarak 32 bin 550. Biz bu bireylerimize hizmet götürüyoruz. Önem verdiğimiz hizmetlerin başında Evde Bakım ve Sağlık geliyor. Sadece özel bireylerimiz değil, yaş almış yurttaşlarımız için de hem Mersin'in merkezinde hem diğer bütün ilçelerimizde bu hizmeti sağlıyoruz ve her geçen gün bu hizmete talep artıyor. Bizim de yaptığımız bu hizmetin ne kadar önemli, değerli olduğunu görmemizi sağlıyor ve biz her geçen yıl da bu hizmeti artıracak önlemleri alıyoruz. Eleman, personel ve araç-gereç sayımızı artırıyoruz” şeklinde konuştu.



“Görevde kaldığımız sürece Mersin’de sosyal belediyecilik anlayışı daima ağır basacak”

Sosyal projelere büyük önem verdiğini vurgulayan Seçer, “Yol her zaman yapılır, bugün yapamadık, yarın yaparız, gelecek ay yaparız. Alt yapı bir ay aksar, iki ay aksar yaparız ama insanın ızdırap çektiği bir saniyenin bile çok büyük bir değeri var. Eğer bir yönetici olarak insanın çektiği ızdıraba dokunamıyorsanız, bunun verdiği vicdani sorumluluk benim taşıyabileceğim bir vicdani sorumluk değil. İşte bu bilinçle ben bunu taşıyamam, bu Allah katında da hukuk katında da vicdan katında da kabul edilebilir bir durum değil. Öncelikli olarak belediye başkanlarının halkın huzurlu, ızdırap çekmeden, aç kalmadan, üşümeden, kimseye muhtaç olmadan yaşamasını sağlama görevini bize yasalar vermiş. Biz görevde kaldığımız sürece Mersin’de sosyal belediyecilik anlayışı daima ağır basacak. Biz özel bireylerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaş almış yurttaşlarımızın, sokaktaki hayvanımızın, dezavantajlı kesimlerin belediye başkanlığını yapacağız, onların belediyesi olacağız” dedi.



“Belediyeler kimsesizlerin kimsesi kurumlardır”

Bugüne kadar özel gereksinimli bireylere 740 adet medikal malzeme desteği yaptıklarını anlatan Başkan Seçer, Mola Evleri hakkında da konuşarak, “Vatandaşın özel bir çocuğu var, bu kadıncağız çarşıya çıkacak, alışveriş yapacak ya da doktora gidecek ya da herhangi bir işi var. Çocuğunu bırakacak kimsesi yok. İşte zaten belediyeler de kimsesizlerin kimsesi kurumlardır. Bu durumlarda belediye onların kimsesi olsun diye bu hizmetleri artırarak bizim devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Seçer, Engelsiz Yaşam Parkında özel çocuklara bocceden dans salonuna, kapalı yüzme havuzuna kadar birçok hizmetin sunulduğunu ve eğitimlerin tamamen bilimin ışığında verildiğini söyledi. Yeni yaptıkları yolları ve kaldırımları özel bireylerin kullanımına uygun bir şekilde yaptıklarını belirten Seçer, “Yollar, hissedilebilir kaldırımlar, karolar ve fayanslarla döşeniyor. Yaşanabilir bir kent, engelsiz bir kent; söylemde güzel de uygulamada bu var mı? Yeniyi yapmak en kolayıdır, eskiyi tamir etmek zordur. Şimdi ben en zor görevi yapıyorum bu kentte, hep eskiyi tamir ederek. Yeni yaptığını, modern, çağdaş, olması gerektiği şekliyle, çalmadan, çırpmadan yapıyorsun. Çaldırmıyorsun da. Bunu haykırarak söylüyorum, altını çiziyorum. Kimsenin çalmasına da müsaade etmiyorsun. Arkanı döndüğün zaman; herkesin aklına belediye denince, devlet denince rant geliyor. Biz zaten olduğu gibi yapıyoruz, olması gerektiği gibi. Yapmamış mı? ‘Sök kardeşim burayı tekrar olması gerektiği gibi yap’ diyorum. Sizin paralarınızı koruyorum” ifadelerini kullandı.



“Ayaklarımızı ve ayakkabılarımızı yeniledi”

Törende sandalyesini teslim alan özel bireylerden Zübeyde Taş da “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz bu duyarlılığı için. Ayaklarımız oldu, ayakkabılarımızı yeniledi” dedi.

Kübra Tunç da “Bizim gibi ayakları erkenden emekli olmuş insanlara bu tür yardımlar yaptıkları için gerçekten canı yürekten teşekkür ediyorum. Ben sonradan engelli olmuş biri olarak hayatın ne kadar zor olduğunu daha önce belki bu kadar engelliler adına bilmiyordum, sonradan öğrendim. Gerçekten Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Düşürmüşse de böyle yardımcı olan insanlardan Allah çok razı olsun” diye konuştu.