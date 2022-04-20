MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE 200 BİN İFTAR YEMEĞİ DAĞITILDI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin bu yıl Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı iftar yemeği dağıtımları sürüyor. Günlük 12 bin vatandaşa yemek ulaştırılırken, Ramazan’ın ilk yarısında 200 bin paket yemeğin dağıtımı gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, şu ana kadar 200 bin paket iftar yemeğini vatandaşlara ulaştırdıklarını belirterek, “Ramazan’ın ilk gününden itibaren 13 ilçemizde günlük toplam 12 bin yemek dağıtımıyla başladık. Vatandaşlarımızın kapısına kadar yemekleri ulaştırdık. Menümüzde kavurma, pilav ve hurma var. 30 gün boyunca aynı menüyü şehrin farklı noktalarında tüm vatandaşlarımıza ulaştırma amacındayız” dedi.



Vatandaşlardan Mevlüde Sağkan, iftar yemeği dağıtımlarından memnun kaldıklarını vurgulayarak, “3 kişilik iftar yemeği verdiler, çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Halka hizmet etmek çok güzel bir şey. Her şeyden önce bir paylaşım. Başkanımızın bize sürekli hizmet vermesinden çok memnunum” diye konuştu.