MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANNELER GÜNÜ İÇİN ÇİÇEK PAZARI KURDU

‘Burada Kadın Emeği var’ sloganıyla bir alışveriş merkezinde kurulan pazarda, üretici kadınlar, evde yetiştirdikleri çiçekleri anneler için satıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde Anneler Günü dolayısıyla Palmcity Alışveriş Merkezinde ‘Burada Kadın Emeği Var’ sloganıyla çiçek pazarı kuruldu. Evde yetiştiricilik yapan kadın üreticileri vatandaşlarla buluşturan çiçek pazarında kaktüsten sukulente, mevsimlik çiçeklerden teraryumlara kadar rengarenk çiçekler satışa sunuldu.



Stantlar çiçek bahçesine döndü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’lerde de kadınlara stant imkanı sunuyor. Anneler Günü dolayısıyla Palm City AVM’de kurulan çiçek pazarı, hobi olarak evde yetiştiricilik yapan kadın üreticileri vatandaşlarla buluşturdu. Rengarenk çiçekler; anneler, anne adayları ve kendini anne gibi hisseden tüm kadınlar için satışa sunuldu. Pazar, Anneler Günü de açık olacak.



“Emeklerimizi satışa sunmuş oluyoruz”

Kadın üreticilerden Nazan Ölmez, bir arkadaşından duyarak Büyükşehir Belediyesinin stant desteği için başvurduğunu ve kendisine hemen yer verildiğini ifade ederek, “Kaktüs yetiştirmeye hobi amaçlı başlamıştım. Sonrasında amigurumiye başladım, onun da eğitimini aldım. Ufak tefek kendi çevremde satış yapıyordum. 2-3 yıldır uğraşıyorum. 23 Nisan etkinliklerine ilk defa katıldık. Bu da ikinci; Anneler Günü için yapılan etkinlik. Onların katkısıyla daha çok kişiye sesimizi duyurduk. Bize daha çok satış yapma imkanı sundular. Emeklerimizi bu şekilde satışa sunmuş oluyoruz. El emeği ve sevgi ile ürettiğimiz bütün emeklerimize gelip burada bakabilirler” diye konuştu.



“Aşk yaşıyorum çiçeklerimle”

Bedriye Ceylan da daha önce de Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan etkinliklerinde yer aldığını belirterek, “Hobi olarak başladım ben de. Çok severek yapıyorum. Gerçekten aşk yaşıyorum çiçeklerimle. Kendim üretiyorum evimde. Belediyemize bu güzel etkinlikleri sunduğu için teşekkür ederiz. Biz de burada arkadaş edindik, güzel oldu. Pazar akşamına kadar buradayız” dedi.