MERSİN BARO'SUNDAN ÜYELERİNE UYUM OFİSİ

Mersin Barosu’na kayıtlı, avukatlık mesleğinde 0-5 yıl arası kıdemde olan avukatların ekonomik sıkıntıları gözetilerek, ekonomik zorluk yaşamadan mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla Mersin Barosu tarafından hayata geçirilen Uyum Ofisi’nin açılışı yapılarak avukatların hizmetine girdi.

Mesleğe yeni adım atan, ofis açmak isteyip de açamayan genç avukatlar, Mersin Barosu’nun açmış olduğu hazır ofiste mesleğini icra edebilecek. Gökdelen 15. katta gerçekleşen ofis açılışını Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem Baro Başkanı Av. İsa Gök, avukatlar ve stajyer avukatlarla birlikte yaptı.

“MESLEĞE YENİ ADIM ATAN MESLEKTAŞLARIMIZA BÜYÜK ÖLÇÜDE DESTEK OLUYORUZ”

Uyum Ofisi Projesi’ni çok önemsediklerini ve üzerinde titizlikle çalıştıklarını ifade eden Baro Başkanı Gazi Özdemir, “Avukatlık ofisi açmak isteyip de açamayan avukatlarımızın kullanımı için hayata geçirmiş olduğumuz ‘Mersin Barosu Uyum Ofisi Projesi’nde görüşme, bireysel çalışma ve toplantı odaları ayrı olmak üzere hazır ofis, meslektaşlarımızın hizmetine girmiştir.

Meslektaşlarımıza bu ofislerde, sekreterlik hizmeti ve ofis araç gereçleri ile hazır ofis sunuyoruz. Bu ofisten isteyen bütün genç meslektaşlarımız faydalanabilir. Özellikle, meslek hayatına ilk adımı atan avukatlarımızın mutlaka başvuruda bulunup faydalanmalarını öneriyorum. Bu projemizle, mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza büyük ölçüde destek oluyoruz. İyi bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım amacına hizmet eder ve meslektaşlarımız ihtiyaçlarını giderir. Projemizin gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Av. R. Erinç Sağkan’a, TBB yönetim kurulu üyelerine, baro yönetim kurulu üyelerimize, önceki dönem Baro Başkanımız Av. İsa Gök’e teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Açılışa katılan avukatlar, projeyi hayata geçiren Baro Başkanı Gazi Özdemir’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.