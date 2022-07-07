MERSİN BAHÇESİ 3 FARKLI ALANDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla açılışı yapılan EXPO’21 Hatay’da Mersin, tarihe tanıklık eden mekanları, doğal güzellikleri ve bitki örtüsü ile açıldığı günden bu yana tanıtılmaya devam ederken, 3 farklı alanda ödüle layık görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, EXPO’21 Hatay Medeniyetler Bahçesi’nde yer alan ‘Mersin Bahçesi’ ile EXPO’21 Hatay Medeniyetler Bahçesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tarafından ‘doğal alanlar ve kentsel tasarım ödülü’, ‘doğal zenginlikleri ve mirası tanıtma özel ödülü’ ile ‘tarihi yapılar ve tasarım ödülü’ aldı. Büyükşehir Belediyesine ayrıca, ‘Expo 2021 Hatay Uluslararası Bahçecilik Sergisi’ne sunduğu katkılarından dolayı da katılım sertifikası verildi.

Ödüller ve katılım sertifikası, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e makamında takdim edildi. Ödülleri ve katılım sertifikasını Başkan Seçer’e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Gökçek ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz takdim etti.

Büyükşehir Belediyesinin ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla açılışı yapılan EXPO 2021 Hatay’da bin 6 metrekarelik alanda oluşturduğu ‘Mersin Bahçesi’ yoğun ilgi görüyor. Açıldığı andan itibaren ilgi odağı olan ve yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Mersin Bahçesinde, Mersin’in tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve bitki çeşitliliği tanıtılıyor.

Mersin’in doğuya kapısı olan Tarsus’un önemli tarihi eserlerinden biri olan Kleopatra Kapısı bahçeye giriş öğesi olarak konulurken, devamında Mezitli Pompeipolis harabeleri alana ilk girildiğinde bir koridor olarak misafirleri karşılıyor. Sonrasında batıya doğru Kanlıdivane öğeleri, Adamkayalar, Cennet-Cehennem Obruğu, Mamure Kalesi ve Kızkalesi yer alıyor. Ayrıca Mersin’in önemli bir öğesi olan Toros Dağları da projede unutulmayarak tasarımın önemli bir öğesi olarak kullanıldı.

Çalışmada kültürel değerlerin yanı sıra bitkisel öğelerin de tanıtımı amacıyla limon, turunç, portakal, zeytin, dikenli incir, murt, muz, zeytin, gelin duvağı ve Akdeniz defnesi yer alıyor. Bunların yanı sıra ise Doğu Sandal Mağarası, Anemurium Antik Kenti, Softa Kalesi, Aynalıgöl Mağarası, Kelenderis Antik Kenti, Zeyne Türbesi, Mut Kalesi, Yer Köprü Şelalesi, Alahan Manastırı, Uzuncaburç Antik Kenti, Ayatekla Kilisesi, Silifke Kalesi, Dana Adası, Astım Mağarası, Göksu Deltası, Olba Antik Kenti, Aphrodisias Antik Kenti, Lamos Kanyonu, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Yumuktepe Höyüğü, Namrun Kalesi, Tarsus Şelalesi, Saint Paul Kuyusu, Gözlükule Höyüğü, Donuktaş Tapınağı, Danyal Peygamber Makamı, Eshab-ı Kehf Mağarası, Antik Cadde Roma Yolu rölyefler ile bahçe alanının çeşitli noktalarında Gazi Çiftliği, Yörükler, gastronomi, plajlar röprodüksiyonlar ile Mersin’in değerleri tanıtılmaya devam ediliyor.