MERSİN AK PARTİ'NİN ACI GÜNÜ

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları üyesi, Dış İlişkiler Birim Başkanı Havva Şimşek Durna hayata gözlerini yumdu.

AK Parti Mersin Mezitli Kadın Kolları Başkanı Hülya Kaya acı haberi "Çok kıymetli dava ve yol arkadaşımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Teşkilatımızın başı sağ olsun" mesajı ile paylaştı.