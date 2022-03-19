Son Dakika

MERAL SEÇER : '' KADINLARA KILAVUZLUK YAPIYORUZ ''

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak yaptıkları çalışmalarla kadınlara kılavuz olduklarını söyledi.

GENEL 19.03.2022, 10:29 19.03.2022, 19:27
MERAL SEÇER : '' KADINLARA KILAVUZLUK YAPIYORUZ ''

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak yaptıkları çalışmalarla kadınlara kılavuz olduklarını söyledi.

Mersin’de "Kadın Gülerse Dünya Güler" ana temasıyla "Çukurova 1. Kadın Zirvesi" düzenlendi. Zirvenin genel koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Eda Kayhan, sunucu ve moderatörlüğünü ise Merve Akıncı yaptı. Bu yıl Mersin’de ilk kez düzenlenen ve 2 gün süren zirvenin oturum konuşmalarında iş, sağlık, kadın hakları, kadın konu başlıkları işlendi. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kooperatifleşmeyi ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir aracı olarak gören ve 1936 yılında ilk tarım kredi kooperatifini Silifke’de kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiklerini belirterek, “Şimdi o dönemde yakılan meşaleyi biz kadın kooperatifleri olarak ileriye götürüyoruz. Kooperatifleşme yerel kalkınmada çok önemli bir yer tutmaktadır” dedi.

“Kooperatif olarak kadınlara kılavuzluk yapıyoruz”

Çok çalışkan ve üretken olan Mersinli kadınlara sadece üretim alanında değil, üretimin her sürecinde kılavuzluk yaptıklarını söyleyen Seçer, “Yani üretmeyi biliyorlar, samimiyet var, gönüllülük var, her şey var kadınlarımızda ama onlar yürüyecekleri yolun nasıl olduğunu bilemeyebiliyorlar. Biz bu noktada kadın kooperatifleri olarak onlara kılavuzluk yapıyoruz. Üretimleri daha verimli bir şekilde yapabilecekleri, pazarlama sürecine kadar neler yapabilecekleri konusunda kadınlarımızla iş birliği yapıyoruz. Yol gösterici oluyoruz, birlikte çalışıyoruz. Tabi birlikte çalışmak da bizi daima güçlendiriyor, çeşitlendiriyor. Görüşmelerimizde o kadar güzel fikirler çıkıyor ki iletişiminiz artıyor, çok güzel, doğal ortamlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Kadınlara kooperatif kurmak istediklerinde ya da katılmak istediklerinde destek verdiklerini de söyleyen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nin kooperatif üzerine bir şubesinin olduğunu ve bu konuda önemli hizmetler yapıldığını vurguladı. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak sürdürülebilir tarım alanında yaptıkları projeleri katılımcılarla paylaşan Seçer, özellikle ata tohumlarını korumak ve üretmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Üretim aşamalarının yanı sıra pazarlama aşamalarında da ciddi başarılar kaydettiklerini söyleyen Seçer, “Biz ata tohumlarını geleceğe taşımak açısından bir proje geliştirdik. Silifke Balandız buğdaylarını satın aldık, katma değerli bulgura dönüştürdük ve bunlar şu anda bir zincir markette tüm Türkiye’de satılıyor. Yani aslında bizim oradaki maksadımız böyle tonlarca bir üretim yapmak değil, markamızla Mersin’in tanıtımına da katkı sunmak” ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kadınların kaz üretimine başladığını, bu kazların bir bölümünün Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla marketlerde satışa sunulduğunu belirterek, “Kaz deyince akıllara hemen Kars geliyor ama biz bu üretimin Mersin’de de yapılabileceğini gördük. 76 kadın şu anda kaz üretimi yaparak yeni bir gelir yöntemi öğrendiler. Böylece Mersin’e çok özel bir üretim projesi de kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

“Kadınlarda sosyalleşme konusunda çok özel gelişmeler oluyor”

Kooperatifleşmenin sadece ekonomik bir yaklaşım olarak değil, kadınların sosyalleşmesi ve kendilerine güvenlerinin artması için önemli bir oluşum olduğunu söyleyen Seçer, “Kooperatif deyince ekonomi akla geliyor ama sosyalleşme konusunda çok özel gelişmeler de oluyor. Mesela toplantılarda bir araya gelmeye çekinen ve ekonomik olarak yönlendirilmemiş kadınlarımızın birlik olduklarını ve fikirlerinin değerlendirildiğini görmeleri kendilerini çok daha değerli görmelerini sağladı. Bunun yanında kadınların gerçekten özgüvenleri arttı. Örneğin kadın üretici pazarlarına önceden servislerle gelen kadınlarımız kendi arabalarını alıp, sürmeyi de öğrenip artık kendileri geliyorlar pazara” dedi.

Küçük işletmeler ve küçük çiftçilerle birlikte çalıştıklarını belirten Seçer, kadınların ürünlerini satma noktasında en önemli sorunlarının pazarlama aşamasında ortaya çıktığını ifade etti. Verdikleri destekleri anlatan Seçer, “İşletme bazında bizim kooperatif olarak direkt bir müdahalemiz olmuyor ancak görüşmelerimiz oluyor ve pazarlama konusunda neler yapabilecekleri konusunda yönlendirebiliyoruz, çünkü kadınlarımızın en büyük problemlerinden biri pazarlama. Tüm bu pazarlama aşamalarında olması gereken süreçteki eksikliklerin tamamlanması için bu konuda her başvuran kişiye, Büyükşehir Belediyesi Kooperatifçilik Şubesi ile birlikte destek veriliyor. Yakında onların ürünleri de daha özel yerlerde satılabilecek duruma gelecek” ifadelerini kullandı.

Program katılımcıların soruları ve önerileri ile devam etti.

Yorumlar (0)
5
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Kasımpaşa 30 38
11. Galatasaray 29 38
12. Kayserispor 30 38
13. Antalyaspor 29 38
14. Sivasspor 29 37
15. Gaziantep FK 29 37
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 28 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 26 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 28 26
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
sanalbasin.com üyesidir