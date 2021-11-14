MEİGDER TGK ÇATISI ALTINDA

Mersin İnternet Gazeteciler Derneği (MEİGDER), 85 gazeteci örgütü ve 8 basın federasyonu tarafından oluşturulan 20 bin üyeli Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) çatısı altında yerini aldı.

MEİGDER’den yapılan açıklamaya göre, Başkan A. Vahap Şehitoğlu, TGK’nın çağrısı üzerine İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Trabzon’da düzenlenen 23. Başkanlar Konseyine katılarak derneği temsil etti. Konfederasyon Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerince MEİGDER’in Konfederasyon Başkanlar Konseyine alındığı duyuruldu. Daha sonra Akdeniz Gazeteciler Federasyonu yöneticileri ile bir araya gelen Şehitoğlu, konfederasyon kurucu üyesi Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na resmi üyelik başvurusu yaptı.

Şehitoğlu, Türkiye’nin en büyük basın ailesini barındıran konfederasyon çatısı altında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Çoğunluğu eskiden tanıdığım arkadaşlarım. Nuri Kolaylı başkanım da daha önce TGK Başkanlar Konseyinde birlikte görev yaptığım, sevdiğim bir arkadaşım. Büyük bir ailemiz oldu. MEİGDER ve Mersin’e hayırlı olsun” dedi.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı da internet gazeteciliği yasasının biran önce çıkmasını isteyerek, “Elektronik ortamda yapılan habercilikte sorun yaşanıyor. İnternet haberciliği büyük bir gelişim gösterdi. Kurumsal internet haber siteleri yayınlarına başlayarak sektöre renk kattılar. Ama bunun yanında ‘kopyala yapıştır’dan öteye gitmeyen haber siteleri de boy gösteremeye başladı. Daha da artıyorlar ve internet medyasının düzenlemeye ihtiyacı var" diye konuştu.