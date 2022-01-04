MEDADİK ÜYELERİNDEN İL MÜDÜRÜ KOCA'YA ZİYARET

Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (MEDADİK) üyeleri, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca´ yı makamında ziyaret etti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı makamında ziyaret ederek Mersin’de dağcılık ve doğa sporları alanlarındaki projeleri hakkında bilgi veren MEDADİK üyeleri misafirperverliğinden dolayı İl Müdürü Adem Koca' ya teşekkür ettiler.

Misafirlerini makamında ağırlayan Adem Koca ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

