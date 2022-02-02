MBB ŞEHİR TİYATROSUNUN ŞUBAT AYI GÖSTERİLERİ BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şubat ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu, 8 farklı oyunla tiyatroseverlerle buluşacak. Şehir Tiyatrosu ekibi, “Ben Mimar Sinan” oyununun da prömiyerini gerçekleştirecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yeniden yapılandırılan ve kadroları güçlendirilen Şehir Tiyatrosu, perdelerini açtığı Kasım 2021’den bu yana kent genelinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bugüne kadar binlerce seyirciyle buluşan Şehir Tiyatrosu, hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden güzel oyunlarla temsillerine Şubat ayında da devam edecek.

Şehir Tiyatrosu oyuncuları, “Ben Mimar Sinan” oyununun prömiyerini 22 Şubat’ta Mersin Büyükşehir Belediyesi Nevit Kodallı Oda Tiyatrosu’nda yapacak. Tiyatro oyuncuları 8 ayrı oyunla hem kent merkezinde hem de turne kapsamında gidecekleri ilçelerde Mersinli sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Kırşehir Şehir Tiyatrosu “9 Canlı” oyununu 25 Şubat’ta Kongre Merkezi’nde sergileyecek.