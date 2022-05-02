MBB'NDEN MEZARLIKTA RİNG ARACI HİZMETİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nda kabir ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara ring aracı hizmeti sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, mezarlıklara gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sundu. Makine ikmalden kalkan otobüsler, kent merkezindeki birçok güzergahtan geçerek vatandaşları Güneykent ve Akbelen mezarlıklarına ulaştırdı. Mezarlıklar dairesi ise bayram öncesi temizliği yapılan mezarlıklarda kabir ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşları su, şeker ve çiçek ikramıyla karşıladı. Mezarlık içi ulaşımda ise vatandaşlara ring aracı sağladı. Ring aracını kullanan görevliler vatandaşlara ziyaret edecekleri kabirleri bulma sürecinde de yardımcı oldu.

Mezarlıkta yakınlarının kabrine gelen Ahmet Pendir, mezarlıklarda sunulan hizmetlerden memnun kaldıklarını belirterek, "Belediyemizden Allah razı olsun. Biz belediye başkanımızdan memnunuz. Allah bu hayrı yapanlara bin katını versin, yar ve yardımcısı olsun. Çok güzel karşılandık" dedi.

Vatandaşlardan Muhlis Otay ise, "Allah bin kere razı olsun. Su koymuşlar, vatandaş sudan faydalanıyor. Araç koymuşlar, arabadan faydalanıyoruz. Daha ne olsun? Herkesin bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.