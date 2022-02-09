MBB '' LOJİSTİK PERSONEL KURSU '' AÇIYOR

23 Haziran tarihleri arasında Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi; İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiği Yetenek Dönüşüm Projesinde Genel Muhasebe ile Yönetici Asistanlığı kurslarından sonra Lojistik Elemanı Kursunu da başlatıyor. Başvuruların alındığı kurs için yapılan seçmelere 38 kişi katıldı.

Seçmeler tamamlandı

Kariyer Merkezi, Toros Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi yetkilileri eşliğinde Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen seçmelerde, adaylar öncelikle projenin içeriği konusunda bilgilendirildi. 15 kişilik kontenjanı olan eğitim, 14 Şubat-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Toros Üniversitesinden akademik destek

Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile de iş birliği yapılan Lojistik Elemanı Kursu için sektörle deneyim paylaşımı ve Lojistik Laboratuvarı hizmetlerine yer verilecek. Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Köksal Hazır, Yetenek Dönüşüm Projesinde diğer mesleki alanlarda olduğu gibi lojistik alanında açılacak programa da önem verdiklerini vurguladı. Hazır, Toros Üniversitesinin lojistik anlamında var olan deneyimlerini projeye katılan kursiyerlerle paylaşmaya ve Lojistik Laboratuvarından kursiyerleri faydalandırma konusunda projeye katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Yetenek Dönüşüm Projesinin çerçevesi genişletilecek

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada da Yetenek Dönüşüm Projesiyle bir taraftan iş arayanları meslek sahibi yapmayı amaçlarken, diğer taraftan Kariyer Rehberliği ve İş Arama Danışmanlığı hizmetini birlikte sunacaklarını belirtti. Açacakları kurslarda; üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak projeyi sektörel bir bütünlük içinde yürütmeyi hedeflediklerini ifade eden Özada, 2022’de kurumsal iş birliklerinin kurulmasına, 2023 yılında da çeşitlendirme ve yaygınlaştırma çalışmalara ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

Proje; “Muhasebe Finans, Bilişim Teknolojileri, Dış Ticaret-Lojistik, Satış-Pazarlama, Yönetim-Organizasyon” modüllerinde açılacak kurslarla devam edecek. Proje hakkında bilgi almak veya başvurmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.