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MBB 55 İLDEN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ AĞIRLIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 55 ilden gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetici ve üyesi 150 kişiyi Mersin’de ağırlıyor.

GENEL 18.11.2021, 11:05 18.11.2021, 11:48
MBB 55 İLDEN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ AĞIRLIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 55 ilden gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetici ve üyesi 150 kişiyi Mersin’de ağırlıyor.

Şehit aileleri ve gazilerden oluşan 150 kişilik grup Mersin’e geldi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek programlar öncesinde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti ağırladı.

“Her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız”

Başkan Seçer, vatan toprağını savunma uğruna verilen mücadelenin çok kutsal olduğunu ifade ederek, “Toprak parçasını savunmak da uğruna canını ve organlarını feda etmek de verdiği mücadele sonucu hayatının baharında fiziksel ya da ruhsal olarak travma yaşamak da çok büyük bir özveri bana göre. Vatan evladı olarak şehit ailelerimize ve gazilerimize bu anlayışımızdan dolayı farklı bir gözle bakıyoruz. Mersinimizde olmanız da bizler için son derece güzel, keyifli. Gerçekten Mersin, Türkiye’nin en müstesna kentlerinden bir tanesi. Vatan, bayrak, millet sevgisi tabi Türkiye’nin her noktası aynıdır ama Mersin’de bunun ölçüsü gerçekten çok farklıdır. Böyle güzel bir kentte yaşıyoruz. Sizleri de burada misafir etmek bizlere de ayrı bir onur veriyor” dedi.

Göreve geldikten sonra Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğünü oluşturduklarını belirten Seçer, “Bizim birimimiz bir şeflik olarak çalışıyordu. Yaptığımız değerlendirmelerde aldığımız karar, şube müdürlüğü olarak görev yapılmasının daha efektif ve etkin olacağı yönünde oldu. Bizim bu işe ne kadar farklı bir gözle baktığımızın bir ifadesi ya da mesajı olsun istedik. Her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Işık, şehit aileleri ve gazilere sunulan desteklerden dolayı teşekkür etti

Mersin’de misafir edilmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık da Başkan Seçer’e şehit aileleri ve gaziler için sundukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri ve gazilere daha iyi hizmet sunmak adına Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daha önce şeflik olarak bulunan birimin müdürlüğe yükseltilmesini takdir ettiklerini vurgulayan Işık, bunun tüm belediyelerde uygulanması gerektiğini söyledi.

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