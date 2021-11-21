LİBYA'DA KURTARILAN MELTEM MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Libya’da 2 yıldır alıkonulduktan sonra MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmalarıyla yurda getirilen 7 Türk vatandaşından biri olan Halil Gözel’in kızı Meltem Gözel Demir, mutluluğunu paylaştı.

Libya’nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Katar İstihbarat Teşkilatı’yla müşterek çalışmaları neticesinde yurda getirildi. Bu kişilerden Halil Gözel’in kızı Meltem Gözel Demir, babasının 2 yıl sonra sağ salim dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Libya’da 2 yıldır Hafter güçlerince alıkonulan babam Hali Gözel ve diğer 6 Türk vatandaşının Türkiye’ye geldiği haberini aldık. Bu güzel sonucu almamızı sağlayan tüm yetkililere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, minnettarız" dedi.

Yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu. Katar İstihbarat Teşkilatı’nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.