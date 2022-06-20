KURSİYERLER ’BAHAR ESİNTİLERİ’ KONSERİNDE SAHNE DENEYİMİ YAŞADI
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde verilen kültür-sanat kurslarında koro eğitimi alan kursiyerler, ‘Bahar Esintileri’ konseri verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde verilen kültür-sanat kurslarında koro eğitimi alan kursiyerler, ‘Bahar Esintileri’ konseri verdi.
Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen konser, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Şefi Güney Özdemir yönetiminde verildi. 20 kursiyerin bulunduğu konserde, Türk Sanat Müziği Topluluğu ses sanatçıları da kursiyerlere eşlik etti. Adeta aşkın ve baharın harmanlandığı, birbirinden duygulu parçaların icra edildiği konserde 15 eser seslendirildi.
Konsepti ve sloganı ‘Bahar Esintileri’ olan konser vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, kursiyerler de Büyükşehir Belediyesinin kurslarında aldıkları eğitimi sahnede deneyimlemenin keyfini yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, konser sonunda tüm ekibi tebrik ederek, Şef Güney Özdemir’e çiçek takdim etti.
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