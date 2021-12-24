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KÜÇÜK OĞUZHAN’IN HAYALİ POLİS OLMAK
Mersin’de hayali polis olmak olan 7 yaşındaki Oğuzhan’ı ziyaret eden emniyet mensupları, küçük çocuğa polis üniforması giydirip çeşitli hediyeler verdi.
GENEL 24.12.2021, 12:22 24.12.2021, 13:17
Mersin’de hayali polis olmak olan 7 yaşındaki Oğuzhan’ı ziyaret eden emniyet mensupları, küçük çocuğa polis üniforması giydirip çeşitli hediyeler verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdür Yardımcısı Hayal Funda Önder ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek’in de aralarında bulunduğu teşkilat mensupları, hayali polis olmak olan 7 yaşındaki Oğuzhan Altınel’i evinde ziyaret etti. Çocuğa polis üniforması giydirerek çeşitli hediyeler veren emniyet mensupları, polislik mesleği hakkında bilgilendirme yaptı, mesleğe ilişkin merak ettiği soruları yanıtladı.
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