KONCUK : '' TÜRK BAYRAĞININ ÇIKARILMASI KABUL EDİLEMEZ BİR ŞUURSUZLUKTUR ''

Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk yaptığı yazılı açıklamada; “Vakıflar Genel Müdürlüğü logosunda bulunan Türk Bayrağını kaldırarak, yeni bir logo oluşturmuş. Yeni logonun tanıtımı da sanki bir marifetmiş gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara’da yapılan bir törenle yapılmış. Vakıf engin Türk-İslam medeniyetinin derinliklerinden gelen bir kurumdur. Türk-İslam medeniyetini ve bu medeniyetin bizde oluşturduğu dayanışma anlayışının gücünü temsil eder, böylesine tarihi köklere sahip medeniyetimizin, maddi ve manevi, tüm zenginliklerini temsil etmesi gereken Vakıflar Genel Müdürlüğünün logosundan Türk Bayrağının çıkarılması, maksadı ne olursa olsun, kabul edilemez bir şuursuzluktur ” dedi.

Rengini şehitlerimizin kanından alan Türk Bayrağı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bir kuruluşun logosundan, hangi gerekçelerle, nasıl çıkarılabilir?

“Hangi makam ve mevkide olursa olsun hiç kimse Vakıfların logosundan Türk bayrağını çıkarma hakkına sahip değildir. Daha önce kurumların isminin başında bulunan T.C. ibaresinin kaldırılması ve bunun milletimizin şiddetli tepkisine sebep olduğu hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Türk bayrağının adı değiştirilsin diyecek kadar, milli bilinçten yoksun zavallıların oluşturduğu, tartışmaları da hatırlıyoruz. AKP İktidarı döneminde tartışılmayan hiçbir değerimiz, neredeyse kalmamıştır. Andımızın okullarda okutulması yasaklanmış, Devlet madalya ve nişanlarından Atatürk silueti kaldırılmıştır. Zafer Partisi olarak bunları ne unuturuz ne de unuttururuz! Vakıfların logosundan Türk bayrağını çıkaran aymazlar bilsin ki, Türk Bayrağı Türk’ü temsil ettiği kadar, Türk milletinin inandığı tüm manevi değerleri de temsil eder. Siz kimi ve neyi temsil ediyorsunuz? Bu Aziz milletin varlık sebeplerini, inançlarını temsil etmekten ne kadar uzak olduğunuz çok açıktır.

Zafer Partisi olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün logosundan çıkarılan Türk bayrağının yeniden logoya konulmasını, milletimiz adına istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı da Vakıflar Genel Müdürlüğünün varlık sebebinin idrakinde olmayan, Vakıflar Genel Müdürü de Türk milletinden özür dilemelidir. Zafer Partisi Türk Bayrağı yerine konulana kadar, Türk milleti adına, takipçisi olacaktır.”