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"KENT TURU" PROJESİNİN İKİNCİ GEZİSİ YAPILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci ve Danışmanlık Merkezi’nin dezavantajlı mahallelerdeki çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere ulaşımı için başlattığı ‘Kent Turu’ projesinin ikinci gezisi yapıldı.

GENEL 10.11.2021, 11:44 10.11.2021, 12:16
"KENT TURU" PROJESİNİN İKİNCİ GEZİSİ YAPILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci ve Danışmanlık Merkezi’nin dezavantajlı mahallelerdeki çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere ulaşımı için başlattığı ‘Kent Turu’ projesinin ikinci gezisi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin ‘Kent Turu’ projesinin ikinci gezisi gerçekleştirildi. Tarsus’un Gülek Mahallesi’nden öğrencilerin katıldığı gezi programı kapsamında çocuklar Atatürk Evi’ni gezdi, ardından düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik çeşitli etkinlik ve gezi programlarını içeren ‘Kent Turu’ projesi kapsamında Gülek Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ilk olarak Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Atatürk’ün eşyalarının olduğu evi gezen çocuklara 10 Kasım’ın anlam ve önemiyle ilgili bilgi verildi. Ardından Arkeoloji Müzesi’ni gezen çocuklar, eski çağlara ait eşyaları inceledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Park’a kazandırdığı Tarsusi Kafe’de öğle yemeği yiyen çocuklar, Büyükşehir’in Survivor parkurunda yarış yaptı. Kent merkezinde keyifli bir gün geçiren çocuklar, hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi.

“Bilmeleri gereken değerlerin ellerinin altında, ulaşılabilir olduğunu görsünler”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer, ‘Kent Turu’ projesi hakkında bilgiler vererek, şöyle devam etti:

“MERCİ Öğrenci Danışma Merkezimizin başlatmış olduğu bu proje kapsamında, kırsal bölgemizde yaşayan dezavantajlı çocuklarımızın tarihi ve kültürel değerlerimizi görmeleri için öğrencilerimizi belli periyotlarda kentimize getiriyoruz. İstiyoruz ki hem tarihi, kültürel değerlerimizi görsünler hem de bir gün de olsa kentimizde keyifli bir zaman geçirsinler. Çünkü daha öncesinden hiç şehir merkezine gelmemiş, sahilde daha önce hamburger yememiş öğrencilerimiz var. Bu projeyi de bu amaçla başlattık. Bilmeleri gereken değerlerin ellerinin altında, ulaşılabilir olduğunu görsünler. Şimdiye kadar belki kırsal mahallelerden buraya gelme fırsatları olmamış ama bizler Büyükşehir Belediyesi olarak bize ulaşamayan herkese yavaş yavaş ulaşmayı planlıyoruz.”

“Mersin merkezi hiç görmemiştim”

Öğrencilerden Hasan Erten, ilk defa Mersin’in merkezini gezme fırsatı bulduğunu ifade ederek, “Sahili ilk defa gördüm. İlk defa Atatürk Evi’ne gittik. Orada O’nun eşyalarını gördük. Arkeoloji Müzesi’ne gittik. Çok güzel bir duygu hissettim çünkü ilk defa gidiyordum. O eşyaları görmek çok güzel bir duyguydu. Bu benim için çok değerli bir şeydi” dedi.

Bengisu Yurtseven ise gördüğü yeni yerlerin kendini heyecanlandırdığını belirterek, “İlk defa geldim. Buraları görmek çok güzel bir duyguydu, gördüğüm için çok mutluyum. Atatürk’ün fotoğraflarını, kullandığı eşyalarını gördüm. Çok güzel bir duyguydu ve yeni göreceğim yerler için de çok heyecanlıyım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Atatürk’ün eşyalarını, fotoğraflarını görmekten duyduğu mutluluğu anlatan Halil İbrahim Şahin, “Atatürk’ün evinde olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk’le birlikte olmak gurur verici. Bizlere Atatürk’ün miraslarını gösterdiler, onlarla büyüyeceğiz” diye konuştu.

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