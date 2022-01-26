KADINA ŞİDDETE TİYATRO İLE DİKKAT ÇEKTİLER

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, kadına yönelik şiddete dikkat çeken bir oyuna ev sahipliği yaptı. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ’Kadın Giderse’ adlı oyun, kadına yönelik şiddeti ve şiddetin toplumsal yansımalarını tiyatral bir dille Mersinli sanatseverlere aktardı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kültür Merkezinde Mersinli sanatseverlerle buluştu. Yoğun ilgi gösterilen Kadın Giderse oyununda Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, muhteşem performansları ile toplumda travmalara yol açan kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Oyunda, Özgecan Aslan, Emine Bulut, Güldünya Tören gibi öldürülen kadınların hikayeleri çarpıcı bir şekilde yansıtıldı.

Yönetmenliğini Veysel Sadak’ın üstlendiği, Neslihan Yeten, Merve Konuk, Neslihan Sönmez, Buket Elik, Hazal İstimoğlu’nun sahnelediği oyunun müzikleri ise Şenkaya Göl’e ait. Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Özgün Ülkü’nün de izlediği oyunun ardından Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, sanatçılara ve oyunun yönetmenine çiçek vererek kutladı.