Son Dakika

K-9 KÖPEKLERİ MERSİN İTFAİYESİNİN GÖZÜ KULAĞI OLUYOR

Mersin itfaiyesinde görev yapan sertifikalı köpekler ’Ares, Maki ve Melo’, iz sürme becerileri ile arama-kurtarma faaliyetlerinde yer alarak başarılı çalışmalar yürütüyor.

GENEL 07.11.2021, 12:07 08.11.2021, 09:42
K-9 KÖPEKLERİ MERSİN İTFAİYESİNİN GÖZÜ KULAĞI OLUYOR

Mersin itfaiyesinde görev yapan sertifikalı köpekler ’Ares, Maki ve Melo’, iz sürme becerileri ile arama-kurtarma faaliyetlerinde yer alarak başarılı çalışmalar yürütüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan görüşmeler sonucunda ’Ares, Maki ve Melo’, idarecileri ile birlikte çeşitli eğitimlerden geçirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan iz takip ve arama-kurtarma köpekleri, aldıkları sertifikalar sayesinde idarecileri eşliğinde tüm çalışmalarda görev alma iznine sahip olmuş oldu.

Belçika Kurdu adıyla bilinen Belçika Malinois cinsi iz takip köpeği ’Ares’in idareciliğini Murat Kurtalan, arama-kurtarma köpeklerinden pointer cinsi ’Maki’nin idareciliğini Ali Aydilek ve labrador cinsi ’Melo’nun idareciliğini ise Mustafa Kemal Büyükoğlu yürütüyor. Ares, Maki ve Melo’nun itfaiye ekibiyle aralarının çok iyi olduğunu söyleyen İtfaiye Dairesi Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü K-9 Birim Amiri Ali Aydilek, “Zaten biz bir bütünüz. İdareci ve personel bir bütün olduğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor” dedi.

"Elazığ ve İzmir depreminde de görev aldılar"

İz takip köpeği ’Ares’ ve arama-kurtarma köpekleri ’Maki ve Melo’ ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Aydilek, “Sorumluluk alanlarımızda sürekli kayıp şahıs olayları meydana geliyor. İz takip köpeğimiz Ares ile birçok kayıp şahıs olayına müdahale ettik. Elazığ ve İzmir’de yaşanan deprem felaketinde de arama-kurtarma köpeklerimizi iyi bir şekilde kullandık. Bu can dostlarımız bizim başımızın tacı, olmazsa olmazımız. Zaten biz bir bütünüz. Köpeklerimiz ve idareci olarak bizler, birlikte iyi şeyler başaracağız” diye konuştu.

Aydilek, bünyelerinde bulunan iz takip ve arama-kurtarma köpeklerinin sertifikalı olmasının büyükşehir belediyeleri arasında bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Köpeklerimize ve idarecilerimize eğitim aldırdık. Bu kursu tamamlamamış olsalardı şu anda burada görev yapıyor olmazlardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de büyükşehirler arasında bir ilki başardık” ifadelerini kullandı.

banner290
Yorumlar (0)
23
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Kasım 2021
İmsak 05:44
Güneş 07:05
Öğle 12:30
İkindi 15:20
Akşam 17:45
Yatsı 19:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
sanalbasin.com üyesidir