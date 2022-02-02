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JANDARMA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTI
Mersin’de jandarma ekipleri, yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya mama ve saman bıraktı.
GENEL 02.02.2022, 09:32 02.02.2022, 10:57
Mersin’de jandarma ekipleri, yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya mama ve saman bıraktı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının aç kalmaması için Tarsus Doğa Parkı personeliyle birlikte yaban hayvanlarının yaşadıkları bölgelere yem ve saman bıraktı.
Yaban hayvanlarının aç kalmaması için bu tür çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
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