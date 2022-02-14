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JANDARMA VE EMNİYET PERSONELİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Mersin’de jandarma ve emniyet trafik personeline uyuşturucu test cihazı kullanımı konusunda eğitim verildi.
GENEL 14.02.2022, 13:43 14.02.2022, 14:26
Mersin’de jandarma ve emniyet trafik personeline uyuşturucu test cihazı kullanımı konusunda eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Başkanlığınca trafik birimlerindeki eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2022 yılı hizmet için eğitim planı doğrultusunda dijital takograf, radar, alkol metre ve uyuşturucu test cihazı kullanımı konusunda eğitim verilmeye başlandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde verilen uyuşturucu test cihazı eğitimde jandarma ve emniyet trafik personeline, yasa dışı madde kullanımı ve ağız sıvılarının içeriği, uyuşturucu maddelerde eşik değer, uyuşturucu madde kullanımında yasal mevzuat ve cihazın kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
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