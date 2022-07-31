İL MÜDÜRÜ DEMİR'DEN GENÇLERE MÜJDE : " MERSİN’DE YURT SIKINTISI YAŞANMAYACAK "

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, kentte 8 bin yatak olan yurt kapasitesini ekim ayı itibariyle 14 bine çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, "2 bin 500 kişilik yeni yurt inşaatı sürüyor, atıl durumdaki eski yurt binasını da 600 kişilik erkek yurduna dönüştürüyoruz" dedi.

Demir, kentte devam eden sportif faaliyetler ve öğrenci yurdu çalışmalarına ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022-2023 sezonunda Mersin’in yurt sorununun tamamen çözülmüş olacağını söyledi. Şu anda merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde 2 bin 500 kişilik yurt inşaatının devam ettiği bilgisini veren Demir, "Burayı tamamen erkek yurdu yapacağız. Yenişehir Erkek Yurdunu da kız yurduna dönüştüreceğiz. Muhtemelen bin 500 kişilik olan bölümü ekim ayına yetişecek. Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki atıl vaziyette olan Mersin’in en eski yurt binasında bakım onarım çalışması yaparak 600 kişilik bir erkek yurduna dönüştürüyoruz. Orası da ekim ayında faaliyete geçecek. Bu bina atıl vaziyette kullanılmayan bir yurttu, problemi olan bir yurttu. 2020 yılında biz tekrar orayı devraldık. Hemen projelendirdik ve birim fiyat üzerinde çalışma yapıldı, bakanlığa gönderildi. Tekrar bunun deprem performans raporlarını aldık ve bu sene de ihalesini yaptık. Burası da erkek yurdu olacak" diye konuştu.

"Ocak ayı itibariyle 16 bin yatak kapasitesine ulaşacağız"

Şu anda Mersin’de 8 bin olan yurt kapasitesini devam eden çalışmalarla birlikte ekim ayı itibariyle 14 bine çıkartmayı hedeflediklerini kaydeden Demir, "Ama 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 16 bin yatağımız olacak Mersin’de. Yani bu şu demektir; Mersin’de 4 tane üniversite var, 60 bin öğrenci bulunuyor. Bizim tahmini 15 bin yatağa ihtiyacımız vardı. Biz bunu 1 Ocak itibarıyla 16 bin yatağa çıkartmış olacağız ve Mersin’in yurt sorununu çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl öğrencilerin mağdur olmaması için gençlik kamplarını yurda dönüştürdüklerini de hatırlatan Demir, "5 bin 500 çocuğumuza geçen yıl SMS attık. SMS’le dedik ki, ’çocuklar bizim burada kamplarımız var. Konforlu kamplarımız var. Burada sizi misafir etmek istiyoruz.’ Bize müracaat eden çocuklarımızı kamplarda yurt olarak barınmalarını sağladık. Bu yıl da inşallah devam eden yurt inşaatlarımızı tamamladığımızda ocak ayı itibariyle yurt ihtiyacımız kalmamış olacak" şeklinde konuştu.

Yurtlarda öğrencilere sadece yatak hizmeti verilmediğini de söyleyen Demir, şöyle devam etti; "Çocuklarımız hem konaklıyor hem barınıyorlar hem de orada sosyal faaliyet içeren etkinlikler yapıyorlar. Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri de yapıyorlar. Hakikaten bugün 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. İnternet erişiminde sıkıntı yok, yemeklerimiz dört dörtlük. Bugüne kadar hiç Mersin’de yemek konusunda bir şikayetimiz olmadı. Daha kaliteli hizmet sunmak için zaten sürekli denetimlerimizi yapıyoruz."