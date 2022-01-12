İL BAŞKANI ÖZER DE ERDEMLİLİLER'DE

Mersin'de kurulan Erdemlililer Derneği'ne ilgi ve üyelik başvuruları devam ediyor.

Mersin Sağlık-Sen İl Başkanı Hasan Özer de Dernek Merkezine gelerek hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti , kurucuları tebrik ederek üyelik başvurusunu yaptı.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer Erdemlililer Derneği'nin çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirterek Erdemli'ye Mersin'e ve milletimize hayırlı uğurlu olsun dedi.