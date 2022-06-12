Son Dakika

ERDEMLİ'DE KARAVAN TURİZMİ YOĞUNLUĞU

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile birlikte karavan tatiline yönelenler bu sene de deniz, kum, güneş ve doğa ile iç içe vakit geçirmek için çadır ve karavan turizminden vazgeçmedi.

GENEL 12.06.2022, 09:36 12.06.2022, 10:52
ERDEMLİ'DE KARAVAN TURİZMİ YOĞUNLUĞU

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile birlikte karavan tatiline yönelenler bu sene de deniz, kum, güneş ve doğa ile iç içe vakit geçirmek için çadır ve karavan turizminden vazgeçmedi. Tatilcilerin yoğun talep gösterdiği yerlerin başında yer alan mavi ile yeşilin buluştuğu Mersin Erdemli’de yazla birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Covid-19 pandemisiyle birlikte 2 yıldır bir çok tatilci tercihin karavan ve kamp türü tatile çevirdi. Alışkanlık haline gelen ve her geçen yıl biraz daha talebin artığı kamp ve karavan tatiline bu sezonda ilginin fazla olduğu aktarıldı. Kamp ve karavan tatilinde tercih edilen yerlerin başında gelen Mersin’de de Erdemli Çamlığı ve Kumkuyu Karavan Parkı hem hafta içinde hem de hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başladı. Mersin’in yanı sıra başta çevre iller olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen tatilciler, çadırları ve karavanları ile kamp kurarak deniz ve doğanın tadını çıkarmaya başladı. bölgede yoğun talep olması nedeniyle kamp ve karavan alanlarını genişletme çalışması sürdüğü kaydedildi.

Bölgenin karavan tutkunlarının gözde mekânlarından biri haline geldiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz, burası Erdemli. Malumunuz pandemi süreci ve akabinde, insanlar bireysel yaşamayı tercih ediyorlar. Bunun en güzel örneğini Erdemli Belediyesi’nin Kumkuyu’da bulunan karavan kampı. İnsanlar burada karavanlarıyla gelip, bireysel yaşamanın tadını çıkarıyor. Erdemli Belediyesi olarak güzel bir mekân haline getirdik burayı. Bu güzellikten faydalanmak isteyen insanlarımız da akın akın kampımızı tercih ediyorlar. Burada aileleriyle, çocuklarıyla birlikte gelip deniz kenarında piknik yapmanın, denize girmenin, aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirmenin tadına varıyorlar” dedi.

Tatilciler yoğunluk göstermeye başladı

Denize sıfır noktada tatil yapmanın keyfini çıkaranlar bir tarafta kendi yaptığı kahvesini yudumluyor, bir tarafta ise ise mangal yaparak pikniğin tadını çıkarıyor.

Ankara’dan çocuklarıyla gelen Şerife Aslan, “Karavanda çocuklarımın özgürce oynaması için geldim. Çok sıkılıyorlar, yani karavan benim çocuklarım için özgür bir ortam. Ben işimi, gücümü yaparken onlar doğal, rahatça toprakla oynuyorlar, köpekleriyle oynuyorlar. Köpekleri gezdiriyorum, özgürce oynuyorum” diye konuştu.

Karavan hayatı sayesinde hastalık sürecini daha iyi atlattığını ifade eden vatandaşlardan Bengi Yavuz, “Ben bir hastalık geçirdim, ondan sonra eşimle karar verdik böyle bir hayat yaşayalım sakin diye. O kadar memnunum ki sanki ben gerçekten dünyamı, hayatımı yeniden yaşıyorum gibi” ifadelerini kullandı.

Karavan hayatının komşuluk ilişkilerini daha çok artırdığına dikkat çeken Deniz Şendağ ise, “Karavan hayatını sevenler zaten dost insanlar, iletişimi seven insanlar. Çünkü burada duvarsız oturuyoruz, komşumla aramda duvar yok. Ben bir çay demlediğimde komşum geliyor, birlikte çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz, duvarsız yaşam apayrı güzel” şeklinde konuştu.

Pandemiden dolayı karavan hayatı ve doğaya ilginin çok arttığını ifade eden Mete Aybars da “Karavandan çıktığınız zaman ayağınız direk toprağa değiyor, o insanı çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
30
açık
Namaz Vakti 12 Haziran 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:15
Öğle 12:46
İkindi 16:37
Akşam 20:08
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir