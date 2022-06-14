Son Dakika

ERDEMLİ'DE BABA OĞUL BİRLİKTE MEZUN OLDU

Mersin’de meslek lisesine kayıt yaptıran 56 yaşındaki baba Mehmet, oğlu İsa Gültekin ile birlikte mezun olarak büyük bir sevinç yaşadı.

GENEL 14.06.2022, 09:49 14.06.2022, 18:26
ERDEMLİ'DE BABA OĞUL BİRLİKTE MEZUN OLDU

Mersin’de meslek lisesine kayıt yaptıran 56 yaşındaki baba Mehmet, oğlu İsa Gültekin ile birlikte mezun olarak büyük bir sevinç yaşadı.

56 yaşındaki Mehmet Gültekin 2 yıl önce kalfalık ve ustalık belgesi aldı. Daha sonra da meslek lisesi mezunu olabilmek için Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi’ne (MESEM) kayıt yaptırdı. Pandemi nedeniyle 2 yıl uzaktan eğitimle telafi derslerine giren Gültekin, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yapı Tesisat Sistemleri bölümünü başarıyla tamamladı. İş yerinde beraber çalıştığı oğlu İsa Gültekin’e de usta öğreticilik yapan Mehmet Gültekin, ders verdiği oğluyla birlikte aynı anda meslek lisesinden mezun oldu. Mezuniyet törenine birlikte katılan baba ile oğlunu görenler şaşkınlık yaşarken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.

"Sınavlara girdik çıktık, el becerimizi gösterdik"

1998 yılından itibaren Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylasında esnaflık yaptığını aktaran Mehmet Gültekin, "Orada su tesisatı ile ilgili hem malzeme satıp, hem tesisat işçiliği yaparız. Ben dükkanı açtığımda kalfalık belgesi yok, bakıyorum arkadaşlar kalfalık belgesi almış, ondan sonra resmi daireden iş alacak olsak en aşağısından kalfalık belgesi isterler. Bizde o da yok, ne kadar bilirsen bil, ne kadar yaparsan yap. İşi yaptığına bakmıyor, belge istiyor. Belge olursa resmi daireden iş alabiliyorsun" dedi.

Kendisine eğitimini tamamlama adına bilgilendirme mesajı geldiğini ve heyecanlandığını anımsatan Gültekin, "Belgeleri toplayıp geldik MESEM Müdürü Hüseyin Kurt’un yanına. Hocam olur mu bu dedik, ’Neden olmasın’ dedi. Kalfalığı aldık ustalık dediler, hemen onu da aldık. Dediler usta öğreticilik, onu da alalım. Sınavlara girdik çıktık, el becerimizi gösterdik. Videoya aldılar, filanın telefonuyla hatır işi yok. Becerisi var alır, becerisi yok öğrenir de alır" diye konuştu.

"Kelimelere dökemiyorum diplomayı alışımızı, o sevinci mutluluğu"

Pandemi sürecinde eğitime uzaktan eğitimle devam ettiğini da anlatan Gültekin, "Kimisi sevindi kimisi üzüldü, biz evden derse gireceğiz diye sevindik, lise diploması alacağız diye. Evde soba yanıyor, çayımız demledik, eşofmanı giyip ayağını uzatıp derse giriyorsun. Gayet serbest bir şekilde. Acayip bir mutluluk yaşıyoruz. Anlatılmaz, yaşanır. Kelimelere dökemiyorum diplomayı alışımızı o sevinci mutluluğu" ifadelerini kullandı.

Beraber diploma almak, kep atmak gerçekten duygulandırdı"

Babasıyla birlikte çalıştığını aktaran İsa Gültekin ise "Babamla beraber aynı işletmede çalışıyoruz, aynı zamanda usta öğreticim. Biz de kalfalıktan başladık, sonra ustalık aldık. Sonra lise diploması da alabiliyorsunuz denilince bende girip başladım. Lise diplomam vardı ama bir de meslek lisesi diplomam oldu. Beraber çalışıyoruz hani burada aynı ortamda beraber diploma almak, kep atmak gerçekten duygulandırdı beni de çok sevinçliydi. Anlatılmaz çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

“Baba ve oğlunu birlikte mezun verdik”

Meslek liselerinin önemine değinen Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bugün mesleki eğitim merkezinin ikinci mezuniyetini verdik. Geçen yıl 121 öğrencimizi mezun etmiştik, bu yıl 60 öğrencimizi mezun ederek iş gücü piyasasına uğurlamış olduk. Biz tabi burada öğrencilerimizin hem mezun olurken, hem de nitelikli olarak yetişmesine önem veriyoruz. Okulumuzun sanayi ile iç içe olması bizim için büyük bir avantaj. O açıdan destek veren ustalarımıza, okul yöneticilerimize öğrencilerimize velilerimize teşekkür ediyoruz. Tabi mesleki eğitimde yaş sınırımız yok. Özellikle bütün öğrencilerimiz buraya gelip kayıt yaptırabilir. Buna en güzel örneğini baba ve oğlunu birlikte mezun vererek görmüş olduk. Zaten hikayesini dinledik. Hem kalfalık belgesi ustalık belgesi olmayan bir ustamıza belgeleri verdik, mezun ettik. Mesleki eğitim de yaş sınırımız yok. Bütün ustalarımızı mesleki eğitme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
23
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Haziran 2022
İmsak 03:30
Güneş 05:15
Öğle 12:47
İkindi 16:37
Akşam 20:09
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir