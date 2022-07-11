ERDEMLİ'DE 1700 RAKIMDA ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, kırsalda ve merkezde asfalt çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar çerçevesinde ekipler, Erdemli ilçesi Güneyli Mahallesi Tolaz mevki ile Evdilek Mahallesi’ni merkeze bağlayan yolda, 3 bin 700 metre çift kat sathi kaplama asfalt çalışması yaptı. Yaklaşık bin 700 metre rakımda yol ve asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, asfalt temel hazırlığının ardından sathi kaplama asfalt çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Genelde hayvancılık yapılan ve ceviz yetiştirilen bölgede ulaşım için büyük önem arz eden ve toplam uzunluğunun 10 kilometre olduğu yolda başlatılan çalışma çerçevesinde, asfalta hazır hale getirilen 3 bin 700 metre uzunluğundaki kısım asfaltlanarak çalışmalar tamamlandı. Ekipler, zemin güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanması sonrası, kalan kısımda da plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdürecek. Bölge halkı da yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.