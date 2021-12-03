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ENGELLİ ÇOCUKLAR ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Mersin’de Beyazay Derneği üyesi engelli çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.
GENEL 03.12.2021, 11:48 03.12.2021, 16:58
Mersin’de Beyazay Derneği üyesi engelli çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Şubede bulunan polis araçlarına binen, polis şapkası takan çocuklar, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Çocukların polislerle olan diyaloğu ise objektiflere mutluluk tablosu olarak yansıdı.
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