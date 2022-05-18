Flaş HaberTÜRKİYE'NİN MUHTARLARI MERSİN'DE BULUŞTU
Son Dakika
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : '' 1 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAYACAK PROJE HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ ''
ENGELLİ BİREYLERİN ASKERLİK HEYECANI
Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Engelliler Haftası' dolayısıyla temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.
GENEL 18.05.2022, 16:46 18.05.2022, 16:48
İl Jandarma Komutanlığının belirlediği özel gereksinimli bireyler temsili askerlik uygulamasının yapılacağı tören alanına aileleriyle birlikte geldi. Törende bir günlüğüne dahi olsa asker olmanın sevincini, onur ve gururunu yaşayan özel gereksinimli bireyler, askerlik yeminlerini etti.
Yemin töreni sonrasında Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu tarafından terhis belgeleri verilen özel gereksinimli bireyler, aileleri ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
27
açık
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
|İmsak
|03:48
|Güneş
|05:25
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31