EMO'DA SULAR DURULMUYOR ! 349 İMZA GENEL MERKEZ'DE

Doç.Dr. Alkan Alkaya , '' EMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul kararının alınması için gerekli şartların ve imzaların toplanmasına rağmen mevzuata aykırı davranarak olağanüstü kongreyi toplamamıştır '' dedi.

Mersin EMO Üyesi Doç.Dr.Alkan Alkaya ,Tüzüğe uygun yapmış oldukları Olağanüstü Genel Kurul çağrılarının Mersin EMO tarafından yok sayılması üzerine başvurularını EMO Genel Merkezi'ne gönderdiklerini söyledi.

Doç.Dr. Alkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Mersin Şube yönetiminin, Basını ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla yaptığı açıklamada “12. Dönem olağan genel kurulun mevzuata uygun yapıldığını” ifade ederek konuyu ve bizlerin itirazlarını saptırmaya çalıştığı görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilenmesi açısından yeni açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

26-27 Şubat 2022 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurulun hukuka ve Oda yönetmeliklerine aykırı olduğu gibi bir iddiamız hiç olmadı. Bütün Kamuoyunun bildiği üzere 2 dönem Genel Kurullarda seçimlere katılıp aday olduk ve ortaya çıkan sonuçlara da saygı gösterdik ve odamız için her türlü katkıyı sunmaya devam ettik. 12. Olağan Genel Kurula giderken bizlere yapılan uzlaşı çağrısına ve yapılan Danışma Kurulu toplantısında alınan kararlara sahip çıktık, saygılı ve samimi bir süreç yürüttük.

Genel Kurul gününe kadar alınan ortak karara kimse itiraz etmemiştir. Bütün Listeler açıklanmış ve sosyal medya hesaplarından bütün yöneticiler ve adaylar tarafından deklare edilmiştir. Son dakika da yedek yönetim listesinde olan 2 üyenin asıl yönetime aday ol(durul)ması ile sürecin o zamana kadar samimiyetsiz bir şekilde yürütüldüğü ortaya çıkmıştır.

Temel itiraz noktamız Şube Danışma Kurulu toplantısına katılan bütün üyelerin gözleri önünde alınan uzlaşı kararına aykırı davranılması ve Odamızın uzun zamandır oluşturduğu bütün geleneklerin yok sayılmasıdır. Son dakikadaki bu ayak oyunları ve her şeyi oldubittiye getirmeye çalışan yönetim kurulunun bu etik dışı davranışına olan tepkimizi göstermek için EMO ana yönetmeliğimizin ve mevzuatımızın bizlere verdiği demokratik hakkı kullanarak Olağanüstü Genel Kurul yapılması için bir çağrıda bulunduk. Üyelerimizden çağrımıza çok ciddi bir karşılık gelerek tek seferde 349 imza toplanmıştır (314 yeterliyken).

(Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başlıklı 84. Madde (a) bendinde (84-a) “Şubeye kayıtlı üye sayısının beşte birinin Şube Yönetim Kuruluna başvurusu ile…Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde karar alarak Genel Kurulu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Mevzuatın tamamı için: https://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=28)

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere olağanüstü genel kurul talebinin 12. Dönem olağan kurulunun mevzuata uygun yapılıp yapılmaması ile bir bağı yoktur. EMO Mersin Şube yönetim kurulu burada aklınca hedef şaşırtmaktadır. EMO Mersin Şube yönetim kuruluna sorulması gereken asıl sorular şunlardır;

1. Olağanüstü genel kurul yapılması için yeterli sayıda imza ile başvuru yapılmış mıdır? Yapılmış ise neden mevzuata uyarak olağanüstü genel kurul kararı almadınız? Göz göre göre neden suç işlediniz? Yeterli imza toplanmadıysa neden imza yetersizliğinden ret kararı veremediniz?

2. Olağanüstü genel kurul talebimize verdiğiniz cevapta imzaların üyelerimize ait olduğunu saptayamadığınızı söylüyorsunuz. Ne zaman EMO üyelerinden bu kadar kopuk hale geldiniz? Madem imzaların üyelere ait olduğuna inanmıyordunuz peki neden imza veren üyeleri tek tek arayıp imzalarını çekmelerini istediniz? Üyeler imza verirken tanıyamıyor ama imzalarını geri çekerken mi tanıyabiliyorsunuz sadece?

3. Islak imzalı dilekçeler incelendiğinde üyelerimize ait: isim – soyisim – oda sicil numarası – imza – tarih – telefon ve elektronik posta adresinin yer aldığı görülecektir. EMO sicil numarası almış bir üye odaya kayıt esnasında T.C. kimlik numarası, Adı ve soyadı, Adresi, telefonu, diploması, elektronik posta adresi ve benzeri birçok kişisel bilgisini kayıt formunda belirtmektedir. Bu gerçekliğe rağmen sizlere sicil numaraları ile ıslak imzalı dilekçe vermiş üyelerinizin iletişim bilgilerinin eksik olduğunu söylerken üye aidiyetini nasıl zedelediğinizi hiç düşünmediniz mi?

EMO Mersin Şube üyelerinin hür iradeleriyle ve demokratik haklarını kullanmak için yaptıkları talepleri adeta yok sayarcasına reddeden şube yönetim kurulu kararı üzerine Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ‘Şube Genel Kurulunun Oda Yönetim Kurulunca Toplanması’ başlıklı 85. Madde “Şube Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin birden çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması ya da Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulu yapmaması hallerinde, toplantı Oda Yönetim Kurulunca yapılır.” hükmü gereği Seçimli olağanüstü genel kurulun EMO genel merkez yönetim kurulunca yapılmasını talep eden dilekçemizi Genel merkeze teslim ettik.

EMO genel Merkezimizin 30 Nisanda yapacağını duyurduğu yönetim kurulu toplantısında mevzuatımıza uygun bir şekilde Olağanüstü Genel kurul kararı alacağına inancımız tamdır. Mersin şube seçimden kaçmaya çalışarak bir yere varamayacaktır.

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin şubemizin biran önce bütün üyelerinin sorunları ile uğraşan bir yapıya kavuşmasını amaçlıyoruz. Basının ve kamuoyunun önünde mevzuatımızı tartışmak yerine işsiz üyelerin dertlerini, elektrik faturalarını, özelleştirmeleri, doğanın talanını, Kamuda ve Özel Sektörde çalışan üyelerinin haklarını konuşan bir yapıyı inşa etmeyi hedefliyoruz.

Bu süreç boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen imza veren/vermeyen tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz ve diyoruz ki; Size Söz EMO’ya BAHARLAR gelecek!!