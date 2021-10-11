EĞİTİM-İŞ MERSİN'DE YAKUP TEKİN DÖNEMİ

Eğitim-İş Mersin Şubesi'nin 1.Olağanüstü Genel Kurulunda Yakup Tekin Başkan oldu.

Eğitim-İş Mersin Şubesi'nin 1.Olağanüstü Genel Kurulunda Yakup Tekin , Eylem Özkan Yüceer , Serkan Toptutan , Serkan Barutçu, Ahmet Karaman , Ahat Balak ve Kivanç Tekneoğlu Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildi.

Olağanüstü Genel Kurulda Arzum Binboğa , Songül Taşçı ve Önder Temuçin Denetleme Kurulu Üyeliklerine seçilirken , Ali Demir , Burhan Özbek ve Raziye Özatlı da Disiplin Kurulu Üyeliklerine seçildi.