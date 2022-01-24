DOĞU AKDENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de yarın kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı uyarısı yaparak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Mersin ve Adana, öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, 200 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinde Adana ve Mersin’de, 26 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların uyarıldığı açıklamada, yağışlar nedeniyle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kıyılarda yağış anında kuvvetli rüzgar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.