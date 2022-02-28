DOÇ.DR. ALKAYA : '' AYAK OYUNU EMO'YA HİÇ YAKIŞMAMIŞTIR ''

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin 12. Genel Kurul Toplantısında yaşananlara tepkiler sürüyor.EMO Üyesi Doç.Dr.Alkan Alkaya , yaptığı yazılı açıklamada , '' Ayak oyunu kurma EMO'nun geleneklerine hiç yakışmamıştır '' dedi.

Alkaya , yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin geçmiş dönemlerinde yaptığımız itirazlar bütün kamuoyu tarafından bilinmektedir. Şubenin bir kişinin tapulu malı gibi yönetilmesine itiraz ettiğimiz için 2 dönem boyunca (2018 ve 2020) EMO Mersin Şube Genel Kurullarında aday olduk ve itirazlarımızı anlattık.

Bu döneme yaklaşırken EMO Mersin Şubenin 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Atar tarafından bizlere uzlaşı yapma çağrısı yapıldı. Derdimiz birilerini koltuk sahibi yapmak olmadığı için, yaptığımız itirazların geç de olsa anlaşıldığını düşünerek Uğur Tulay öncülüğünde ortak bir uzlaşı listesi ile Genel Kurula gidilmesi önerisini kabul ettik. Yaptığımız Danışma Kurulu toplantısında şube başkanı özeleştiri konuşması yapmış ve yaşadığımız Genel Kurul süreçleri nedeni ile özür dilemiştir. Bu sebeple gösterilen yaklaşımın samimi olduğunu düşünmüştük. Genel Kurula giderken bütün liste oluşturma sorumluluğu Uğur Tulay’a devredilmiş ve isimler konusunda bütün yetkinin onda olduğu konusunda anlaşmıştık. Son güne kadar da bu duruma hiçbir itiraz gelmemiştir. Oluşturulan listeler sosyal medya hesaplarından duyurusu yapılınca da kimseden itiraz gelmemiştir. Genel Kurul başlayıp ve ilk arasını verdiği ana kadar hepimiz sürecin normal seyrinde yürüdüğünü düşünüyorduk. Ta ki Seyfettin Atar’ın Meskide elektrik mühendisi olarak göreve aldığı, amiri olduğu ve önceki dönem EMO Mersin şubelerde beraber yönetim kurulunda çalıştığı genç bir meslektaşımızın “kendi özgür iradesi” ile genel kurulda adaylığını açıklayana kadar. 5 aydır sürdürülen uzlaşı çalışmalarına bir anda hiçte etik olmayacak bir şekilde müdahale yapılmıştır. Adaylar kendi listelerini oluşturarak uzlaşı listesine karşı demokratik haklarını kullansalardı hiç bir itirazımız olmazdı. Ertesi günü yapılan seçimlerde de aslında bunun planlı bir şekilde yürütüldüğünü, önceden çalışmalar yapıldığını , whatsapp grupları oluşturulduğunu hatta seçim günü kurulacak çadıra kadar hazırlık yapılmış olduğuna şahit olduk. Genel Kurul seçimleri sonucunda üyelere verilen bütün sözler boşa düşürülmüştür. Danışma Kurullarında, Genel Kurulda, yapılan görüşmelerde söylenen sözlerin, özürlerin samimiyetsiz bir şekilde sarf edildiği ispatlanmıştır. Üyelerin Genel Kurullarda görev almak istemesi doğal bir durumdur. Fakat yöntem olarak böylesi bir ayak oyunu kurmanın hiçbir ahlaki açıklaması olamaz. Bu durum EMO’nun geleneklerine, kültürüne ve teammüllerine de hiç yakışmamaktadır.