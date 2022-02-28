Son Dakika

DOÇ.DR. ALKAYA : '' AYAK OYUNU EMO'YA HİÇ YAKIŞMAMIŞTIR ''

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin 12. Genel Kurul Toplantısında yaşananlara tepkiler sürüyor.EMO Üyesi Doç.Dr.Alkan Alkaya , yaptığı yazılı açıklamada , '' Ayak oyunu kurma EMO'nun geleneklerine hiç yakışmamıştır '' dedi.

GENEL 28.02.2022, 20:04 28.02.2022, 20:18
DOÇ.DR. ALKAYA : '' AYAK OYUNU EMO'YA HİÇ YAKIŞMAMIŞTIR ''

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin 12. Genel Kurul Toplantısında yaşananlara tepkiler sürüyor.EMO Üyesi Doç.Dr.Alkan Alkaya , yaptığı yazılı açıklamada , '' Ayak oyunu kurma EMO'nun geleneklerine hiç yakışmamıştır '' dedi.

Alkaya , yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ; 

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin geçmiş dönemlerinde yaptığımız itirazlar bütün kamuoyu tarafından bilinmektedir. Şubenin bir kişinin tapulu malı gibi yönetilmesine itiraz ettiğimiz için 2 dönem boyunca (2018 ve 2020) EMO Mersin Şube Genel Kurullarında aday olduk ve itirazlarımızı anlattık.

Bu döneme yaklaşırken EMO Mersin Şubenin 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Atar tarafından bizlere uzlaşı yapma çağrısı yapıldı. Derdimiz birilerini koltuk sahibi yapmak olmadığı için, yaptığımız itirazların geç de olsa anlaşıldığını düşünerek Uğur Tulay öncülüğünde ortak bir uzlaşı listesi ile Genel Kurula gidilmesi önerisini kabul ettik. Yaptığımız Danışma Kurulu toplantısında şube başkanı özeleştiri konuşması yapmış ve yaşadığımız Genel Kurul süreçleri nedeni ile özür dilemiştir. Bu sebeple gösterilen yaklaşımın samimi olduğunu düşünmüştük. Genel Kurula giderken bütün liste oluşturma sorumluluğu Uğur Tulay’a devredilmiş ve isimler konusunda bütün yetkinin onda olduğu konusunda anlaşmıştık. Son güne kadar da bu duruma hiçbir itiraz gelmemiştir. Oluşturulan listeler sosyal medya hesaplarından duyurusu yapılınca da kimseden itiraz gelmemiştir. Genel Kurul başlayıp ve ilk arasını verdiği ana kadar hepimiz sürecin normal seyrinde yürüdüğünü düşünüyorduk. Ta ki Seyfettin Atar’ın Meskide elektrik mühendisi olarak göreve aldığı, amiri olduğu ve önceki dönem EMO Mersin şubelerde beraber yönetim kurulunda çalıştığı genç bir meslektaşımızın “kendi özgür iradesi” ile genel kurulda adaylığını açıklayana kadar. 5 aydır sürdürülen uzlaşı çalışmalarına bir anda hiçte etik olmayacak bir şekilde müdahale yapılmıştır. Adaylar kendi listelerini oluşturarak uzlaşı listesine karşı demokratik haklarını kullansalardı hiç bir itirazımız olmazdı. Ertesi günü yapılan seçimlerde de aslında bunun planlı bir şekilde yürütüldüğünü, önceden çalışmalar yapıldığını , whatsapp grupları oluşturulduğunu hatta seçim günü kurulacak çadıra kadar hazırlık yapılmış olduğuna şahit olduk. Genel Kurul seçimleri sonucunda üyelere verilen bütün sözler boşa düşürülmüştür. Danışma Kurullarında, Genel Kurulda, yapılan görüşmelerde söylenen sözlerin, özürlerin samimiyetsiz bir şekilde sarf edildiği ispatlanmıştır. Üyelerin Genel Kurullarda görev almak istemesi doğal bir durumdur. Fakat yöntem olarak böylesi bir ayak oyunu kurmanın hiçbir ahlaki açıklaması olamaz. Bu durum EMO’nun geleneklerine, kültürüne ve teammüllerine de hiç yakışmamaktadır. 

Yorumlar (0)
14
kapalı
Namaz Vakti 28 Şubat 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:07
Öğle 12:59
İkindi 16:10
Akşam 18:41
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 26 30
15. Kocaelispor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 26 23
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18
sanalbasin.com üyesidir