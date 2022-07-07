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"DİNLENDİRMEDEN ETİ TÜKETMEYİN" UYARISI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı uzman doktorları, vatandaşlara Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

GENEL 07.07.2022, 12:05 07.07.2022, 14:42
"DİNLENDİRMEDEN ETİ TÜKETMEYİN" UYARISI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı uzman doktorları, vatandaşlara Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, Kurban Bayramı’nda et tüketiminin arttığına dikkat çekerek, “İnsanların kendisini ödüllendirdiği bir dönem olduğu için, bayramlar bazı sınırlarımızı aştığımız bir dönemdir. Özellikle kronik hastalığı olan, obezite ile mücadele eden vatandaşlarımız bu dönemde daha fazla dikkat etmelidir” dedi.

Kurban kesimi meşakkatli bir iş olduğu için, sabah kahvaltısının kesinlikle es geçilmemesi gerektiğini belirten Bakır, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ise eti pişirme yöntemlerine mutlaka dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bakır, “Sabah kahvaltısı en önemli öğünlerimizden bir tanesidir. Kurban keserken geçen süreçte bu öğünü unutmamamız gerekiyor. Özellikle şeker, tansiyon ve kolestrol yüksekliği, kalp rahatsızlıkları gibi kronik hastalığı bulunan kişilerin az yağlı etleri tercih etmeleri ve tercih ettikleri etleri de ızgara ya da haşlama yöntemi ile pişirmeleri önerilmektedir” diye konuştu.

“Etin pişirilme derecesi çok önemlidir”

Yeni kesilen etlerin sindirilmesinin zor olduğu için özellikle sindirim sistemi problemi olan kişilerin ya da eti sindirmekte zorluk yaşayan kişilerin, kesilen etleri buzdolabında birkaç gün süreyle mutlaka bekletmelerini önerdiklerini dile getiren Bakır, “Etleri saklarken, hemen tüketilecek etler buzdolabının derin dondurucu olmayan kısmında muhafaza edilmelidir. Eğer etlerin tüketimi daha uzun sürede gerçekleşecekse, birer porsiyonluk parçalara bölünerek derin dondurucuda saklanmalıdır. Derin dondurucudan çıkarılan etin de mikro-organizma üretmemesi için, çözününce hemen tüketilmesi gerekmektedir. Etin çok pişirilmesi protein içeriğinin bozulmasına neden olacağından kısık ateşte uzun sürede pişirmeler önerilmektedir" şeklinde konuştu.

Özellikle Çukurova Bölgesi’nde sakatat tüketiminin yüksek olduğuna da dikkat çeken Bakır, "Sıcak havalara denk gelen Kurban Bayramı’nda, hayvanın sakatat bölgesi dediğimiz işkembe ve diğer bölgelerinin tüketimini de en aza indirmeliyiz. Türk toplumu olarak sakatat tüketimini çok seviyoruz ama bu da yine kronik hastalıkların en büyük düşmanlarından bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

“En büyük hatalardan birisi etin hemen tüketilmesi”

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı uzman diyetisyenlerinden İrem Yıldız ise Kurban Bayramı’nda aile ziyaretleri kadar, aile sofralarının da bayram kutlamalarının vazgeçilmezi olduğuna dikkat çekerek “Kurban Bayramı’nda yapılan en büyük hatalardan biri, kesilen etin 24 saat içerisinde tüketilmesi, yani hemen ve özellikle de kahvaltılarda tüketilmesidir. Taze et sert olur, sert et hazımsızlık, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi bozukluklarına, ek olarak da uyku bozukluklarına neden olur. Bu nedenle kesilen etin mutlaka 24 saat dinlendirilmesi gerekir” dedi.

Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de pişirme yöntemleri olduğunu söyleyen Yıldız, etlerin kızartma yöntemi ile pişirilmemesi gerektiğini, özellikle haşlama veya fırında pişirme yöntemlerinin en sağlıklı yöntemler olduğunu dile getirdi. Yıldız, “Eğer kavurma yapılacaksa da ayrıca yağ eklenmemeli. Et zaten kendi yağını ve suyunu salacağı için, uygun pişirme ortamını sağlayacaktır” diye konuştu.

Et yemeklerinin yanında özellikle yeşil yapraklı sebzelerden oluşan büyük bir tabak salata tüketiminin büyük önem taşıdığını da belirten Yıldız, “Çünkü salata tüketimi ile hem mideniz dolacak ve doygunluk sağlayacak, hem de aynı zamanda C vitamini artışı ile bağışıklık sisteminiz güçlenecek. Sos olarak da zeytinyağı ve limon ile hazırlanan bir sos, hem sindirim sistemini hızlandıracak hem de iyi bir bağışıklık kaynağı sağlayacaktır” dedi.

Kaynak: İHA
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