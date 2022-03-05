''DİJİTAL LİDERLER MERSİN'DE'' İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİ KONUŞTU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, “Dijital Liderler Mersin’de" projesi kapsamında 18. programını “İşverenlere yönelik istihdam teşvikleri” konusu üzerine gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan ve Mersin KOSGEB İl Müdürlüğü Kobi Uzmanı Zehra Göçer’in davetli konuşmacı olarak yer aldığı seminere 80 firma temsilcisi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Gökgün, pandemi sonrası gelinen dünya düzeninde ekonominin en önemli parçası olan kariyer ve iş gücü yönetimi konularının istihdam açısından önemli olduğuna değindi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise kuruldukları günden bu yana iş gücü piyasasını izleyen değil yönlendiren bir merkez olma yolunda çok önemli projelere imza attıklarını belirtti. İş gücü temini, kişilik ve yetkinlik envanterleri, kurumsallaşma eğitimleri gibi çalışmalarla işverenlere destek olduklarını ifade eden Özada, işverenlere yönelik personel teşvikleri konusunda gerçekleştirilen çevrimiçi seminer programıyla işverenlere güncel teşviklere ulaşma ve istihdamı artırma konularında destek olduklarını anlattı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, İl Milli Eğitim bünyesinde yeniden yapılandırılan Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MESEM) ile 13 ilçede 55 meslek lisesi ve 6 bağımsız mesleki eğitim merkezinde programın uygulanmaya başladığını belirtti. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla usta çırak ilişkisi ve ahilik kültürüyle mesleğin iş başında öğrenilmesinin amaçlandığını vurgulayan Gündoğan, programın öğrenci ve işletmelere yönelik avantajları konusunda bilgilendirme yaptı.

KOSGEB KOBİ Uzmanı Zehra Göçer ise salgın kapsamında Dünya Bankası ve Japon Kalkınma Bankası’nın fonladığı Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacını anlattı. Pandemi sürecinden etkilenen mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, istihdam seviyelerini muhafaza etmeleri ve yeni istihdam oluşturmalarının amaçlandığını söyleyen Göçer, imalat ve tamamlayıcı sektörler başta olmak üzere pandeminin nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticari sektörlerde genç, kadın ve yeni mezunların istihdamını önceliklendirmeyi hedeflediklerini belirtti.