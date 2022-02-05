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DİJİTAL LİDERLER MERSİN'DE E-TİCARET KONUŞULDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 2020 yılında hayata geçirdiği “Dijital Liderler Mersin’de" projesine devam ediyor.

GENEL 05.02.2022, 10:26 05.02.2022, 16:49
DİJİTAL LİDERLER MERSİN'DE E-TİCARET KONUŞULDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 2020 yılında hayata geçirdiği “Dijital Liderler Mersin’de" projesine devam ediyor.

Kariyer Merkezi’nin çevrimiçi programında, dijital dönüşüm sürecinin en fazla etkilediği konuların başında gelen “Geleceğin çalışma hayatı ve E- Ticaret” konusu gündeme alındı. Bir elbise firmasının E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yis’in konuk olduğu çevrimiçi programda “Kurumsal hayattaki gelişmeler, dijitalleşme, E-Ticaret, insan yönetimi ve gelecek öngörüleri” konu başlıkları ele alındı.

2021’de gerçekleştirilen projelere değinen Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, bir yandan Dijital Liderler Mersin’de projesini devam ettirdiklerini, diğer yandan da yeni projeler için iş birliği protokollerine imza attıklarını söyledi. Özada, Yetenek Dönüşüm projesiyle adaylara yönelik “Mesleki eğitim, kariyer rehberliği, iş arama danışmanlığı” konusunda destek sağlayacaklarını vurguladı. Dijital Liderler Mersin’de projesini 2020 yılında başlattıklarını hatırlatan Özada, özellikle pandemi süreci ile yaşanan dijital devrim konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla ulusal ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ile iş dünyasını buluşturduklarını belirtti.

Kariyer Merkezi’nin pandemi sürecinin hızlandırdığı dijital dönüşüm sürecinde iş gücü piyasasının dinamiklerini geleceğe hazırlamak üzere bugüne kadar gerçekleştirdiği 17 çevrimiçi programa yaklaşık bin 300 kişi katıldı.

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