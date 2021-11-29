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DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KÖPEK İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
Mersin’de bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
GENEL 29.11.2021, 12:55 29.11.2021, 13:41
Mersin’de bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Akdeniz Mahallesi’ndeki Gülnar Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki demir korkuluklara bir köpeğin sıkışarak hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Vücudunda her hangi bir yara bere tespit edilemeyen köpek, tekrar sokağa salıverildi.
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