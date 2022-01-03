DEMİR: "ATALARIMIZ TARAFINDAN BÜYÜK BİR DESTAN YAZILDI"

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısı ile bir mesajı yayınladı.

3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıkları belirten Demir, mesajında şunları dile getirdi; “100 yıl önce bugün Mersin’de Atalarımız tarafından büyük bir destan yazıldı. Gösterilen kahramanlığın büyük bir inanç, aşk ve kararlılıkla yazıldığı bu topraklar birilerinin emellerine ulaşacağı topraklar için Ekmek, su, toprak ve hava kadar önemli olan özgürlük için büyük bir mücadele verildi. 100 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesinin kahramanı olan ve ebediyete ulaşan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, topraklarının düşman işgalinden kurtarılması için canlarını feda ederek bu aziz toprağımız altında yatan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, 3 Ocak Mersin’in düşman İşgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümümü kutluyorum" dedi.