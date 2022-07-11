DARISEKİ ÖRNEK KÖY'DE ETKİNLİK ATÖLYESİ BAŞLADI

Kooperatifçiliği köy halkına anlatmak, bilinçli üretimi desteklemek, geleneksel tarım ve pişirme yöntemlerini yeni nesle aktarmak, organik tarım, yerli tohum eğitimi vermek, üretimi bu şekilde yapmak, köyleri cazibe merkezi haline getirmek, köy turizmini canlandırmak ve istihdam sağlamak hedefi ile hayata geçirilen ’Darısekisi Örnek Köyü’nde, temmuz ayı etkinlikleri başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13,16,17, 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde ’Çocuk Atölyesi, Tarım Atölyesi, Çevre Atölyesi, Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyesi, Yöresel Ürün Üretim Atölyesi, Kompost Gübre Yapımı Atölyesi, Yörük Müzikleri Gecesi, Söyleşi Workshop: Yörük Yemekleri, Yörüklerde Gelin İndirme Töreni, Söyleşi: Edebiyat ve Yörük Kültürü, Yazlık Sinema Gösterimi ve Masal-Destan-Efsane Gecesi’ gibi programlar yer alacak.

"Tüm Mersinlileri, çocuklarımızla beraber etkinliklerimize davet ediyoruz"

Mersinlileri, çocukları ile birlikte etkinliklere katılmaya davet eden Tarımsal İşler Daire Başkanlığı görevlisi, endüstri mühendisi Esin Aşlar, "Çocuklarımız için etkinliğimiz fasulye çimlendirme ile başladı, ayrıca onlar için dans etkinlikleri düzenleniyor. Aynı zamanda emeklilerimiz burada, onları da ağırlamaktan çok mutluyuz. Sonrasında etkinliklerimiz devam edecek. Çevre atölyesi, oyun atölyesi gibi birçok atölye düzenlemesi yapıldı. Tüm Mersinlileri, çocuklarımızla beraber etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.

Çocukların ve ebeveynlerinin büyük ilgi gösterdiği ilk günkü etkinlikler hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi görevlisi Vahide Dengiz ise katılımcıların, programdan çok memnun olduğunu belirterek, "Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde, ilk örnek köyümüz olan Darısekisi Örnek Köyü’nde 1 aylık programımızın ilk günündeydik. Çocuklarımız, büyüklerimiz ve hatta yaşlılarımızla buluştuk. Tarım atölyesi olarak çocuklarla tohum çimlendirdik. Sonrasında dans ve diğer etkinliklerimizle devam ettik. Yetişkin ve yaşlılarımıza da tarım hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Programlarımız devam edecek. Köylü kadınlarımızla burada üretim yapıyorlar hep beraber. Çarpana atölyemiz var, onlara da destek verilecek. Örnek köyümüze tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

"Arkadaşlarıma da yaptıklarımı anlatacağım"

Etkinliklere katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen miniklerden Beril Ilıbaba, "Daha önce buraya gelmemiştim. İlk kez geldim. Çok sevdim. Fasulye ektik, suladık. Çok eğlenceliydi, sonrasında tekrar yapmak isterim. Arkadaşlarıma da yaptıklarımı anlatacağım" ifadelerini kullandı.