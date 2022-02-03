ÇOCUKLARIN 200 RAKIMDA KAR KEYFİ

Tarsus Belediyesi, yarıyıl tatilinde olan ve daha önce karla buluşmamış çocuklara kar yağışının fazla olduğu Gülek Mahallesi’nde ’Haydi çocuklar kara gidelim’ etkinliği düzenledi.

Yarıyıl tatiline giren çocuklar için Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler tarafından ’Haydi çocuklar kara gidelim’ sloganıyla kar etkinliği düzenlendi. Daha önce karı hiç görmemiş yüzlerce çocuk kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte palyaçolar miniklerin yüzlerini boyarken, ailelerde müzik dinletisiyle beraber çocuklarının mutluluklarına şahit oldu. Son zamanlarda bölgeye yoğun şekilde yağan kar ortaya doğa harikası görüntü ve manzaralar çıkarırken yarıyıl tatili bitmeden çocukların bu tatili eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak ve daha önce kar görmemiş çocukları karla buluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kent merkezimizde kar yağışı gerçekleşmediği için çocuklarımız kar hasreti yaşıyordu. Kırsal mahallelerimizde ekiplerimiz karla mücadele ve yol açma çalışmalarını gece gündüz demeden özenle sürdürürken diğer yandan da hiç kar görmemiş çocuklarımızı da sevindirmek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Daha önce karla buluşmamış, imkanı el vermemiş birçok çocuğumuz aileleriyle keyifli vakit geçirme imkânına kavuştu. Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli. Çocuklar bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Pırıl pırıl, umut dolu gözleriyle, dünyaya bakan güzel çocuklar. Sizlerin, o saf ve masum bakış açıları ile dünya çok daha güzel. Bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, Tarsus’umuzun geleceği sizler için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.

Etkinliğe arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte gelerek keyifli vakit geçirdiğini ifade eden bir katılımcı, "Bizler çocuklarımızdan daha heyecanlı ve mutluyuz. Kış başladığından beri çocuklarımız kar hasreti yaşıyordu. İmkânlar el vermediği için gidemedik. Belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlediğini duyunca inanın çocuklarım heyecandan uyuyamadı. Çok keyifli vakit geçirdik. Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan’a bu etkinlik için çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Daha önce hiç kar görmediği için bu etkinlik ile çok mutlu olduğunu ifade eden 14 yaşındaki Nisa Erdoğdu ise "Babamla bugün kardan adam ve kartopu savaşı yaptık. Çok eğlendim. Daha önce hiç kar görmemiştim. Dün gece rüyamda kartopu oynadığımı gördüm. Karla oynamak çok keyifliymiş. Bugün bu duyguyu doyasıya yaşadım. Karnemde notlarım yüksekti. Bugün burası bana karne hediyesi oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.