CAVİDAN DEMİRAĞ: ATATÜRK’E YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Cumhuriyet Halk Partisi 27. ve 29. Dönem Parti Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Cavidan Demirağ, Samsun’da Atatürk’ün bindiği atın ayaklarına bağlanan halatın bir araç ile çekilerek yıkılmaya çalışıldığı saldırıyı kınadı.

Cumhuriyet Halk Partisi 27. ve 29. Dönem Parti Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Cavidan Demirağ, “Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıta düzenlenen saldırı lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile bu ülkede yaşayan kimsenin sorunu olamaz. Suç dosyası kabarık olan bir kendini bilmez tarafından bu alçak saldırı ‘Keşke Yuna Kazansaydı’ diyen zihniyetin ürünüdür. Bu saldırının ardından kimler var iyi araştırılmalıdır. Milli değerlerimize yapılan bu alçak saldırı bizleri birbirimize daha iyi kenetliyor” dedi.